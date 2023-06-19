37 гривен за доллар до конца июня. Как валютный рынок справляется с летним застоем

Курс гривны прочно засел в границах 36,9-37,3 грн/долл. И с большой вероятностью, такой коридор сохранится не только в ближайшие недели, а и в принципе до осени.

Наличный курс гривны уверенно вошел в "летний" боковой тренд. С начала июня национальная валюта находится в узком диапазоне в пределах от 36,9 до 37,3 грн/долл.

Финансовые эксперты сохраняют для гривны достаточно бодрые прогнозы и считают, что рынок в таком размеренном состоянии останется еще как минимум месяц-полтора. Подтверждает эти ожидания и Нацбанк, который уже перешел к конкретным шагам в сторону валютной либерализации и заявил о том, что готов снижать учетную ставку раньше, чем планировалось.

Государственные банки задают рынку темп

Валютный рынок в последние месяцы стал предсказуемым и даже в какой-то степени скучным. Наличный курс вплотную сблизился с официальным. Это происходит как за счет той валюты, которая поступает от вкладчиков, оформивших конвертационные депозиты, так и благодаря тем мерам НБУ, которые направлены на сковывание свободной ликвидности в банках.

"Появление депозитных сертификатов под 25% (их НБУ ввел в апреле) уже существенно отразилось на депозитных ставках. К началу июня максимальные ставки по гривневым депозитам со сроком от 3 до 12 месяцев «зацепились" за отметку 20-21%. И как следствие, более 70% новых депозитов – это депозиты под самые высокие проценты при условии размещения средств на срок от 9 месяцев до 1 года», – рассказывает Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства банка «Глобус».

Кроме того, как отмечает экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, государственные банки (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк) фактически формируют "якорный" наличный курс, к которому привязывается весь остальной рынок. Это тоже одна из причин, почему гривна планомерно укреплялась с начала года: госбанки планомерно прижимали наличный курс к официальному.

Наличный курс UAH/USD в госбанках на 17 июня 2023 года

Банк Курс покупки, грн/долл. Курс продажи, грн/долл. Приватбанк 36,75 37,25 Ощадбанк 36,75 37,55 Укргазбанк 36,80 37,25 Укрэксимбанк 36,55 37,25

На безналичном рынке активность сохраняется приблизительно на уровне мая. Но при этом среднедневные объемы продажи валюты на межбанке в июне выросли по сравнению с маем с 177 до 184 млн долл. В то же время, объемы покупки (спроса) остались неизменными – около 215 млн долл. в день.

Таким образом, Нацбанк сейчас тратит на интервенции меньше, чем раньше. В среднем НБУ продает на межбанке порядка 450 млн долл. в неделю. Для сравнения, в январе-феврале еженедельно регулятор сжигал на поддержание курса 600-700 млн долл. в неделю.

Объем валютных интервенций НБУ

Данные НБУ

Нацбанк готов к валютным смягчениям

Во второй половине июня наличный курс по-прежнему будет находиться на границе 37 грн/долл. и 40 грн/евро. "Вполне возможно, что наличный курс время от времени будет пересекать эти отметки в сторону официального, но с обязательным возвращением в условный коридор 37-38 грн/долл. и 40-41 грн/евро. Разница между курсом покупки и продаж существенно не изменится – до 0,2-0,3 грн, а ежедневные колебания не превысят 0,3-0,5 грн", – считает Тарас Лесовой.

В пользу стабильности, как и ранее, будут играть достаточное предложение валюты в банках и обменных пунктах, монетарная политика Нацбанка и макрофинансовая помощь от внешних партнеров.

В Украину ежемесячно поступает 3,5-4 млрд долл. Эти средства не только помогают балансировать валютный рынок и накапливать международные резервы Нацбанка (их объем в мае вырос на 4% до 37,3 млрд долл.), но и возвращать внешние долги. За 5 месяцев 2023 года Украина потратила на погашение государственного долга и покрытие дефицита бюджета около 19,8 млрд долл.

Толику оптимизма вселил и Нацбанк. 15 июня прошло заседание правления НБУ , которое было посвящено вопросам монетарной политики. Нацбанк оставил неизменной учетную ставку (ее уровень по-прежнему 25%), мотивировав это тем, что она играет важную роль в обеспечении устойчивости валютного рынка. А еще НБУ подтвердил, что действующая монетарная политика приносит свои плоды и обеспечивает рост доходности гривневых инструментов.

Также Нацбанк с 16 июня внедрил некоторые валютные послабления. Он дал возможность резидентам переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и ссуд.

Но самое важное, что НБУ заявил о готовности начать снижение учетной ставки раньше , чем предполагал апрельский макропрогноз (согласно этому прогнозу, снижение запланировано на 4 квартал 2023 года). Глава Нацбанка Андрей Пышный уточнил, что пересмотр учетной ставки будет возможен, если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости "…будет происходить быстрее, чем ожидалось".