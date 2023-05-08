В НБУ спрогнозировали, когда ожидать снижения учетной ставки

Комитет по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) прогнозирует, что улучшение макроэкономических условий и замедление темпов роста цен станут аргументами для начала постепенного снижения учетной ставки уже.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Уточняется, что второе условие предполагает улучшение прогноза инфляции до уровня ниже 15% к концу года даже с учетом рисков.

"В результате дальнейшего замедления инфляции и улучшения инфляционных ожиданий реальная доходность гривневых инструментов будет расти, а соответственно они будут оставаться привлекательными даже при умеренном снижении номинальных процентных ставок", - отмечают в НБУ.

КМП также пришел к выводу, что более быстрое начало снижения учетной ставки позволит сделать его более постепенным, чем предлагается в базовом сценарии макроэкономического прогноза, что уменьшит угрозы финансовой стабильности.

Некоторые члены комитета допускают, что более стремительное, чем ожидается, снижение инфляции позволит НБУ снизить учетную ставку до 18% на конец этого года и до 14% в 2024 году. Другие считают, что в настоящее время существуют предпосылки для снижения ставки до 20% на конец этого года и до 16% в следующем году.

Напомним, 27 апреля в НБУ заявили о сохранении регулятором учетной ставки на уровне 25%. Правление НБУ принимает такое решение уже в седьмой раз (ставку с 10% до 25% повысили в начале июня прошлого года).