Летний валютный штиль. Каким будет курс валют на этой неделе и всего июня в целом

Эта неделя на валютном рынке не обещает ощутимых сотрясений. По убеждению наших аналитиков, в банках доллар будет стоить в пределах 36,8-37,5 грн/$, а евро – 39,7-40,5 грн/€. В частности, на стабильность на рынке влияет вхождение в летний сезон, когда объемы сделок сокращаются.

Напомним, что официальный курс НБУ составляет 36,6 грн/$ и 39,26 грн/ €.

Что же касается всего июня в целом, то и здесь эксперты прогнозируют стабильность с некоторым укреплением гривни: в банках достаточно наличной инвалюты, чтобы не допустить непредсказуемых колебаний. К тому же, "подушкой безопасности" для рисков выступает помощь от иностранных партнеров.

От существенных колебаний гривну страхует еще и работа, хоть и с перебоями, "зернового коридора" и связывание ликвидности населения Нацбанком. Последний косвенно побуждает банки повышать ставки по срочным депозитам, чтобы у населения было меньше свободных средств на скупку валюты.

Не зря за февраль-апрель объем депозитов физлиц в банках после падения в январе увеличился более чем на 3%. Кроме того, с 11 июня НБУ расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ, за счет которых банки могут покрывать часть обязательных резервов, что должно сдержать свободную ликвидность банков.

Бенчмарк-ОВГЗ – облигации внутреннего государственного займа, которые банки могут покупать, чтобы выполнить требования НБУ по увеличенным нормам по резервированию.

Каким был курс в банках

Прошлая неделя была на рынке спокойной, гривна несколько укрепилась. Если в понедельник, 5 июня, в среднем по банкам курс доллара составлял 36,95–37,4 грн/$, то в воскресенье (11 июня) курс составил 36,9–37,3 грн/$. С евро ситуация схожая. Если в начале недели курс в банках составлял 40-40,5 грн/€ , то в конце – 39,9-40,4 грн/€.

На черном рынке гривна укрепилась немного быстрее. Так, если в понедельник по всей Украине в среднем курс составлял 37,1–37,2 грн/$, то в воскресенье – 37,05–37,15 грн/$. По евро на черном рынке гривна, наоборот, немного ослабла: если курс в понедельник – 40,05-40,25 грн/€, то в конце недели – 40,1-40,3 грн/€.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (5-9 июня) НБУ приобрел на межбанке $15,05 млн, а продал $292,69 млн, зайдя в "минус" на $277,64 млн. Всего же с начала года Нацбанк купил на МБВР $146,04 млн, а реализовал – аж $11,04 млрд, сократив в целом международные резервы на $10,894 млрд.

Впрочем, по сравнению с началом года Нацбанк, как известно, благодаря так называемому зерновому коридору и как следствие – притоку валютной выручки от аграриев, таки сократил распродажу валюты. Даже с начала мая НБУ нарастил покупку валюты, которая несколько месяцев до этого была практически нулевой.

Например, в течение первой недели этого года регулятор продавал на межбанке более $682 млн, второй – $658 млн, а третьей – $722 млн. Быстрее всего регулятор сократил резервы в начале февраля, когда продажи составили аж $782 млн.

Однако добавим, что руководство Нацбанка все чаще говорит о внедрении валютной либерализации на межбанке, хотя финансовая система Украины к этому и не готова, что в НБУ четко признают.

"В июне-июле рынок ожидает некоторых валютных послаблений. В первую очередь, думаю, это касается именно корпоративного сектора, а не физлиц или банков. У банков нет запроса на валютную либерализацию. Самый большой запрос – у компаний и населения", – говорит в комментарии Delo.ua экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

В любом случае, в Нацбанке уже сообщили о разработке дорожной карты для ослабления валютных ограничений. Прежде всего, регулятор будет смягчать те лимиты, которые больше всего искажают рыночные механизмы и/или мешают нормальной бизнес-деятельности.

Речь идет, в частности, о минимизации множественности курсов, ослаблении ограничений торговых операций, а также о содействии поступлению новых кредитов и инвестиций.