Літній валютний штиль. Яким буде курс валют цього тижня й усього червня загалом

Цей тиждень на валютному ринку не обіцяє відчутних струсів. Як переконані наші аналітики, в банках долар коштуватиме в межах 36,8-37,5 грн/$, а євро – 39,7-40,5 грн/€. Зокрема, на спокій на ринку впливає входження в літній сезон, коли обсяги угод скорочуються.

Нагадаємо, що офіційний курс НБУ складає 36,6 грн/$ та 39,26 грн/€.

Що ж стосується всього червня загалом, то і тут експерти прогнозують стабільність з деяким зміцненням гривні: в банках вдосталь готівкової інвалюти, щоб не допустити непередбачуваних коливань. До того ж "подушкою безпеки" для ризиків виступає допомога від іноземних партнерів.

Від суттєвих коливань гривню страхує ще й робота, хоч і з перебоями, "зернового коридору" і зв’язування ліквідності населення Нацбанком. Останній опосередковано спонукає банки підвищувати ставки по строкових депозитах, щоб у населення було менше вільних коштів на скуповування валюти.

Не дарма за лютий-квітень обсяг депозитів фізосіб у банках, після падіння в січні, збільшився більш ніж на 3%. Крім того, з 11 червня НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП, коштом яких банки можуть покривати частину обов'язкових резервів, що має стримати вільну ліквідність банків.

Бенчмарк-ОВДП – облігації внутрішньої державної позики, які банки можуть купляти, щоб виконати вимоги НБУ зі збільшених норм по резервуванню.

Яким був курс у банках

Минулий тиждень був на ринку спокійним, гривня дещо укріпилась. Якщо в понеділок, 5 червня, в середньому по банках курс долара складав 36,95-37,4 грн/$, то в неділю (11 червня) курс склав 36,9-37,3 грн/$. З євро ситуація схожа. Якщо на початку тижня курс у банках складав 40-40,5 грн/€, то наприкінці – 39,9-40,4 грн/€.

На чорному ринку гривня укріпилась трошки швидше. Так, якщо в понеділок по всій Україні в середньому курс складав 37,1-37,2 грн/$, то в неділю – 37,05-37,15 грн/$. По євро на чорному ринку гривня, навпаки трохи ослабла: якщо курс у понеділок – 40,05-40,25 грн/€, то наприкінці тижня – 40,1-40,3 грн/€.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (5-9 червня) НБУ придбав на міжбанку $15,05 млн, а продав $292,69 млн, зайшовши у "мінус" на $277,64 млн. Всього ж з початку року Нацбанк купив на МБВР $146,04 млн, а реалізував – аж $11,04 млрд, скоротивши загалом міжнародні резерви на $10,894 млрд.

Втім, у порівнянні з початком року Нацбанк, як відомо, завдяки так званому зерновому коридору і як наслідок – притоку валютної виручки від аграріїв, таки скоротив розпродаж валюти. Навіть з початку травня НБУ наростив купівлю валюти, яка кілька місяців до того була практично нульовою.

Для прикладу, протягом першого тижня цього року регулятор продавав на міжбанку понад $682 млн, другого – $658 млн, а третього – $722 млн. Найшвидше регулятор скоротив резерви на початку лютого, коли продаж склав аж $782 млн.

Однак, додамо, що керівництво Нацбанку все частіше говорить про впровадження валютної лібералізації на міжбанку, хоча фінансова система України до цього й не готова, що в НБУ чітко визнають.

"У червні-липні ринок очікує деяких валютних послаблень. Насамперед, гадаю, це стосується саме корпоративного сектору, а не фізосіб чи банків. У банків немає запиту на валютну лібералізацію. Найбільший запит – у компаній і населення", – каже в коментарі Delo.ua економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

У будь-якому випадку у Нацбанку вже повідомили про розробку дорожньої карти для послаблення валютних обмежень. Насамперед регулятор пом'якшуватиме ті ліміти, які найбільше спотворюють ринкові механізми та/або заважають нормальній бізнес-діяльності.

Йдеться, зокрема, про мінімізацію множинності курсів, послаблення обмежень щодо торгових операцій, а також про сприяння надходженню нових кредитів та інвестицій.