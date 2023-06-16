ПриватБанк возвращает услугу по приему евро и долларов в терминалах: названа дата

Терминалы государственного ПриватБанка с 22 июня 2023 года снова начнут принимать наличную иностранную валюту с последующим зачислением на карту.

Об этом 16 июня сообщила пресс-служба финучреждения.

Банк также будет сотрудничать с Национальным банком Украины в рамках установленных норм и правил.

ПриватБанку известно об обмене иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и банкнот давних лет выпуска . При этом банк работает в рамках действующего законодательства и соблюдает постановления правления НБУ №103 от 25 сентября 2018 года и № 1 от 02 января 2019 года.

Эти документы устанавливают общий порядок и условия торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины. Именно на эти постановления ориентировался ПриватБанк, принимая решение о возобновлении приема валюты в своих терминалах.

Напомним, ПриватБанк приостановил прием наличных долларов и евро в терминалах с конца мая. Пока услугу не возобновят банк рекомендует своим клиентам обращаться в кассы отделений для проведения операций.

Заметим, что в Украине банки и обменники могут отказать клиентам в обмене наличной валюты, если у них есть признаки износа, пометки, штампы или другие повреждения. С начала войны такие купюры часто не берут у большинства обменников, а также в коммерческих и даже в государственных банках.

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