ПриватБанк повертає послугу прийому євро та доларів в терміналах: названа дата

Термінали державного ПриватБанку з 22 червня 2023 року знову почнуть приймати готівкову іноземну валюту з послідуючим зарахуванням на карту.

Про це 16 червня повідомила пресслужба фінустанови.

Банк також буде співпрацювати з Національним банком України в рамках встановлених норм і правил.

ПриватБанку відомо про обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та банкнот давніх років випуску. Водночас банк працює в межах діючого законодавства та дотримується постанов правління НБУ №103 від 25 вересня 2018 року та № 1 від 02 січня 2019 року.

Ці документи встановлюють загальний порядок та умови торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України. Саме на ці документи орієнтувався ПриватБанк, приймаючи рішення про поновлення прийому валюти в своїх терміналах.

Нагадаємо, ПриватБанк призупинив прийом готівкових доларів та євро у своїх терміналах з кінця травня. Доки послугу не поновлять банк рекомендує своїм клієнтам звертатися до кас відділень для проведення операцій

Зауважимо, що в Україні банки й обмінники можуть відмовити клієнтам в обміні готівкової валюти, якщо ті мають ознаки зношеності, помітки, штампи чи інші ушкодження. Від початку війни такі купюри часто не беруть у більшості обмінників, а також у касах комерційних і навіть у державних банках.

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