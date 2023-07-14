Українські банки отримали рекордні прибутки: ТОП-10 фінустанов

За п’ять місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд гривень. Це у 2,2 рази більше показника відповідного періоду 2021 року.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Зазначається, що такий результат є, як мінімум, найкращим за останні п’ять років, а як максимум — за всю історію незалежності України.

"59 з 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд гривень, а 6 (9%) банків — збитки у розмірі 73,19 млн гривень. Всі банки зі збитками — з приватним капіталом", - зазначають в Опендатабот.

При цьому, ТОП-10 банків країни за розміром прибутків з початку року майже не змінився. Як і раніше його очолює Приватбанк, серед інших лідерів — Райффайзен банк та ПУМБ.

Прибутки державних банків

Більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п’ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд гривень. Левову частку цих коштів — 81% — отримав ПриватБанк.

Так, його прибутки склали 25,48 млрд гривень або 47,5% від загальної суми "заробітків" усіх українських банків за вказаний період. При цьому, в січні-травні 2023-го Приватбанк отримав майже утричі більший прибуток порівняно з відповідним проміжком часу в 2021 році, коли ним було зароблено 8,69 млрд гривень.

Прибутки банків з іноземним капіталом

Також з позитивним балансом закінчили перші п’ять місяців поточного року й усі 15 банків, які мають іноземний капітал. Загалом ці фінустанови заробили 15,01 млрд гривень — 28% від загального прибутку банків України.

"Такі показники у 1,7 разів перевищують результати аналогічного періоду 2021 року, коли банки з іноземним капіталом отримали вигоду на суму 8,73 млрд гривень", - підкреслюють в Опедатабот.

Лідером цієї банківської групи за результатами п’яти місяців поточного року став Райффайзен банк із заробітками у 3,26 млрд гривень. Крім нього, до топ-3 також увійшли Укрсиббанк (2,89 млрд гривень) та ОТП банк (2,57 млрд гривень). Разом ці три банки отримали 58% усього прибутку вказаної банківської групи.

Прибутки приватних банків

"Група банків з приватним капіталом, яка налічує 46 установ, за п’ять місяців поточного року також була "у плюсі" — 7,15 млрд гривень, що складає 13% від загального прибутку всіх українських банків. Таким чином вони перевершили свої здобутки за відповідний період 2021 року в 1,5 рази", - повідомляють в Опендатабот.

Топ-3 банків з приватним капіталом за отриманими прибутками вчергове очолює ПУМБ. Він заробив 2,99 млрд гривень, що складає 42% загального доробку цієї банківської групи. Друге і третє місця посіли Універсал банк(Монобанк) (1,31 млрд гривень) і банк Південний (0,55 млрд гривень). Вказана трійця отримала 68% усього прибутку цієї банківської групи.

Зауважимо, від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн, що у 35 разів більше проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.

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