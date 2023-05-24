Скільки грошей українці тримають на депозитах

Загальний обсяг депозитів бізнесу та фізосіб станом на травень 2023 року майже досяг 2 трлн грн, що на 33% перевищує показник попереднього року, та майже вполовину більше, ніж станом на початок травня 2021-го. Натомість загальний обсяг кредитів скоротився на 8%.

Про це повідомляють аналітики сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот.

Компанії та підприємства разом мають на депозитних рахунках 1,03 трлн грн , що на 44% більше, ніж на початок травня 2022 року, та майже в 1,6 разів більше, ніж на 1 травня 2021 року. В іноземній валюті показник зріс на 10% до квітня 2021. Водночас частка гривневих вкладів становить 67%.

Щодо фізичних осіб, то на початок травня 2023 року загальна сума вкладів громадян в українських банках склала 942 млрд грн , що на 36% більше, ніж станом на травень 2021. За рік обсяг депозитів українців в іноземній валюті зріс на 9%, але у порівнянні з 2021 роком зменшився на 3%.

Частка вкладів у національній валюті наразі складає 63% до 67% в попередньому році, водночас в травні 2021 року показник досягав лише 61%.

Заборгованості українців перед банками

Загальний обсяг кредитів в Україні станом на травень 2023 року скоротився на 8%. Основна сума кредитів припадає на бізнес — 736 млрд грн. Частка у національній валюті складає 68% від загального обсягу. До початку повномасштабної війни у 2021 цей показник був на рівні 59%.

За рік сума кредитів громадян скоротилася на 17%. Наразі українці винні банкам 205 млрд грн . Фізособи переважно беруть гривневі займи, частка яких сягає 94%.

Нагадаємо, під час чергового перегляду ставки НБУ вирішив, що запровадить комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення.