Сколько денег украинцы держат на депозитах

Общий объем депозитов бизнеса и физлиц по состоянию на май 2023 почти достиг 2 трлн грн, что на 33% превышает показатель предыдущего года, и почти вполовину больше, чем по состоянию на начало мая 2021-го. Общий объем кредитов сократился на 8%.

Об этом сообщают аналитики сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот.

Компании и предприятия вместе имеют на депозитных счетах 1,03 трлн грн , что на 44% больше, чем на начало мая 2022 года, и почти в 1,6 раза больше, чем на 1 мая 2021 года. В иностранной валюте показатель вырос на 10% к апрелю 2021 года. В то же время доля гривневых вкладов составляет 67%.

Что касается физических лиц, то к началу мая 2023 года общая сумма вкладов граждан в украинских банках составила 942 млрд грн, что на 36% больше, чем по состоянию на май 2021. За год объем депозитов украинцев в иностранной валюте вырос на 9%, но по сравнению с 2021 годом снизился на 3%.

Доля вкладов в национальной валюте сейчас составляет 63% до 67% в предыдущем году, в то же время в мае 2021 года показатель достигал лишь 61%.

Задолженности украинцев перед банками

Общий объем кредитов в Украине по состоянию на май 2023 сократился на 8%. Основная сумма кредитов приходится на бизнес – 736 млрд грн. Доля в национальной валюте составляет 68% общего объема. До начала полномасштабной войны в 2021 году этот показатель был на уровне 59%.

За год сумма кредитов граждан сократилась на 17%. Сейчас украинцы должны банкам 205 млрд грн . Физлица преимущественно берут гривневые займы, доля которых достигает 94%.

Напомним, во время очередного пересмотра ставки НБУ решил, что введет комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения.