Украинские банки получили рекордные доходы: ТОП-10 финучреждений

За пять месяцев 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд. гривен. Это в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года.

Об этом сообщает платформа Опендатабот.

Отмечается, что такой результат является как минимум лучшим за последние пять лет, а как максимум — за всю историю независимости Украины.

"59 из 65 работающих в настоящее время банков, то есть 91% учреждений, получили прибыль в размере 53,66 млрд гривен, а 6 (9%) банков — убытки в размере 73,19 млн гривен. Все банки с убытками — с частным капиталом", - отмечают в Опендатаботе.

При этом ТОП-10 банков страны по размеру доходов с начала года почти не изменился. Как и раньше, его возглавляет Приватбанк, среди других лидеров — Райффайзен банк и ПУМБ.

Прибыли государственных банков

Большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. В общей сложности за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд гривен. Львиную долю этих средств - 81% - получил ПриватБанк .

Так, его доходы составили 25,48 млрд гривен или 47,5% от общей суммы "заработков" всех украинских банков за указанный период. При этом, в январе-мае 2023-го Приватбанк получил почти втрое большую прибыль по сравнению с соответствующим периодом времени в 2021 году, когда им было заработано 8,69 млрд гривен.

Прибыли банков с иностранным капиталом

Также с положительным балансом закончили первые пять месяцев текущего года и все 15 банков, имеющих иностранный капитал. В целом, эти финучреждения заработали 15,01 млрд гривен — 28% от общей прибыли банков Украины.

"Такие показатели в 1,7 раза превышают результаты аналогичного периода 2021 года, когда банки с иностранным капиталом получили выгоду на сумму 8,73 млрд гривен", - подчеркивают в Опедатабот.

Лидером этой банковской группы по результатам пяти месяцев текущего года стал Райффайзен банк с заработками в 3,26 млрд. гривен. Кроме него, в топ-3 также вошли Укрсиббанк (2,89 млрд гривен) и ОТП банк (2,57 млрд гривен). Итого эти три банка получили 58% всей прибыли указанной банковской группы.

Прибыли частных банков

"Группа банков с частным капиталом, которая насчитывает 46 учреждений, за пять месяцев текущего года также была "в плюсе" - 7,15 млрд гривен, что составляет 13% от общей прибыли всех украинских банков. Таким образом они превзошли свои достижения за соответствующий период 2021 года в 1,5 раза", - сообщают в Опендатаботе.

Топ-3 банков с частным капиталом по полученным доходам в очередной раз возглавляет ПУМБ. Он заработал 2,99 млрд гривен, что составляет 42% общего наследия этой банковской группы. Второе и третье места заняли Универсал банк (Монобанк) (1,31 млрд. гривен) и банк Южный (0,55 млрд. гривен). Указанная троица получила 68% всей прибыли этой банковской группы.

Отметим, что с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост прибыльности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд. грн., что в 35 раз больше против накопленных в 2021 году 3,4 млрд. грн.

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