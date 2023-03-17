Українські банки значно збільшили резерви та прибутки: ТОП-10 фінустанов

За рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн, що у 35 разів більше проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Зазначється, що лише 10% банків отримали збитки у січні 2023 року. Решта фінустанов загалом заробили максимальну суму за всі місяці великої війни — 14,7 млрд грн.

"Від початку повномасштабної війни січень 2023 року став топово прибутковим для банківської системи України. Разом банки заробили у першому місяці 2023 року 14,7 млрд грн. Це понад удвічі більше, аніж за відносно мирний січень 2022 року. Тоді загальний прибуток українських фінустанов склав 7,1 млрд грн", - зауважують аналітики.

Вони додають, що майже всі банки з тих 67, що працювали у січні (наразі банки Айбокс та Форвард вже закриті), завершили місяць з позитивним балансом. Лише 7 фінустанов отримали загальні збитки у розмірі 0.3 млрд грн.

Топ-10 банків стабільно заробляють левову частку прибутку всієї системи. У перший місяць цього року фінустанови з топу заробили 90% усього прибутку — 13 млрд грн.

Як і раніше, першість утримує Приватбанк із прибутком у 6,3 млрд грн. Це майже у 4 рази більше, аніж у січні 2022 року, коли Приватбанк мав 1,7 млрд грн прибутку.

Всі 4 державних банки були прибуткові у першому місяці 2023 року та разом заробили 9,4 млрд грн. Їх частка у загальному прибутку склала 64%.

Лідером серед банків з іноземним капіталом із прибутком 0,7 млрд грн за січень 2023 року став Райффайзен. В загальному рейтингу банків він піднявся на 3 місце.

В цілому банки з іноземним капіталом заробили у січні цього року 3,4 млрд грн, що складає 23% прибутку всіх банків.

"Варто звернути увагу, що лише один банк з іноземним капіталом — Форвард, який має акціонерів з РФ — закінчив січень зі збитком у розмірі 0,28 млрд грн. Це більше 90% від усіх збитків українських банків за січень 2023 року. На початку лютого НБУ визнав банк Форвард банкрутом", - підкреслюють аналітики.

3 47 банків з приватним капіталом більшість - 87% - отримали у січні 2023 загальний прибуток 1,9 млрд грн. Решта банків отримали збитки у розмірі 43 млн грн.

Найуспішнішим серед банків цієї групи виявився ПУМБ. Минулий рік він завершив зі збитком 0,4 млрд грн, але вже на старті 2023 року отримав прибуток у розмірі 0,5 млрд грн. Таким чином ПУМБ повернувся в топ-10 банків країни аж із 61 позиції і став лідером серед банків з приватним капіталом.

Топ-банків за січень 2023 виглядає так:

1. ПриватБанк

2. Ощадбанк

3. Райффайзен Банк

4. СЕНС БАНК

5. Укрексімбанк

6. ОТП Банк.

7. УкрСиббанк

8. Сітібанк

9. ПУМБ.

10. Універсал банк.

Зазначимо, в Національному банку Україні нарешті помітили небажання крупних банків підвищувати ставки по депозитах. Ці фінустанови не мають такої потреби, бо отримують чудовий прибуток, накопичують ліквідність через депозитні сертифікати (ДС) НБУ, дохідність по яких складає 23% (розмір облікової ставки 25% мінус 2%). Тому в регуляторі заявили про рішення скоригувати дизайн монетарної політики.