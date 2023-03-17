Украинские банки значительно увеличили резервы и доходы: ТОП-10 финучреждений

За год после начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост прибыльности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд грн, что в 35 раз больше против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн.

Об этом сообщает платформа Опендатабот.

Отмечается, что только 10% банков получили убытки в январе 2023 года. Остальные финучреждения в целом заработали максимальную сумму за все месяцы войны — 14,7 млрд грн.

"С начала полномасштабной войны январь 2023 года стал топово прибыльным для банковской системы Украины. Суммарно банки заработали в первом месяце 2023 года 14,7 млрд грн. Это более чем вдвое больше, чем за относительно мирный январь 2022 года. Тогда общая прибыль украинских финучреждений составила 7 ,1 млрд грн", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что почти все банки из 67, работавших в январе (сейчас банки Айбокс и Форвард уже закрыты), завершили месяц с положительным балансом. Только 7 финучреждений получили общий ущерб в размере 0.3 млрд грн.

Топ-10 банков стабильно зарабатывают львиную долю прибыли всей системы. В первый месяц этого года финучреждения с топа заработали 90% всей прибыли – 13 млрд грн.

По-прежнему первенство удерживает Приватбанк с прибылью в 6,3 млрд грн. Это почти в 4 раза больше, чем в январе 2022 года, когда у Приватбанка было 1,7 млрд грн прибыли.

Все 4 государственных банка были прибыльны в первом месяце 2023 года и заработали 9,4 млрд грн. Их доля в общей прибыли составила 64%.

Лидером среди банков с иностранным капиталом с прибылью 0,7 млрд грн за январь 2023 стал Райффайзен. В общем рейтинге банков он поднялся на 3-е место.

В целом банки с иностранным капиталом заработали в январе этого года 3,4 млрд. грн., что составляет 23% прибыли всех банков.

"Следует обратить внимание, что только один банк с иностранным капиталом — Форвард, имеющий акционеров из РФ — закончил январь с убытком в размере 0,28 млрд грн. Это более 90% всех убытков украинских банков за январь 2023 года. В начале февраля НБУ признал банк Форвард банкротом", - подчеркивают аналитики.

3 47 банков с частным капиталом большинство - 87% - получили в январе 2023 года общую прибыль 1,9 млрд грн. Остальные банки получили убытки в размере 43 млн грн.

Самым успешным среди банков этой группы оказался ПУМБ. В прошлом году он завершил с убытком 0,4 млрд грн, но уже на старте 2023 года получил прибыль в размере 0,5 млрд грн. Таким образом, ПУМБ вернулся в топ-10 банков страны с 61 позиции и стал лидером среди банков с частным капиталом.

Топ-банков за январь 2023 года выглядит так:

1. ПриватБанк

2. Сбербанк

3. Райффайзен Банк

4. СМЫСЬ БАНК

5. Укрэксимбанк

6. ОТП Банк.

7. УкрСиббанк

8. Ситибанк

9. ПУМБ.

10. Универсал банк.

Отметим, в Национальном банке Украины наконец-то заметили нежелание крупных банков повышать ставки по депозитам. Эти финучреждения не нуждаются, поскольку получают отличную прибыль, накапливают ликвидность через депозитные сертификаты (ДС) НБУ, доходность по которым составляет 23% (размер учетной ставки 25% минус 2%). Поэтому в регуляторе заявили о решении скорректировать монетарную политику.