НБУ вирішив ліквідувати "Укрбудінвестбанк"

Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Український будівельно-інвестиційний банк". Про це 5 жовтня повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ліквідація УБІБ: причини

У серпні НБУ відніс "Укрбудінвестбанк" до категорії проблемних у звʼязку з тим, що фінустанова не виконала рішення регулятора про обмеження здійснення окремих видів операцій.

Як зазначали в Нацбанку, після цього фінансовий стан УБІБ суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Через те, що "Укрбудінвестбанк", зокрема, не виконав письмову вимогу НБУ, не врахував у повному обсязі зауваження до плану заходів, не здійснив дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, 7 вересня його було визнано неплатоспроможним.

3 жовтня Фонд гарантування вкладів надіслав Нацбанку пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Укрбудінвестбанку" відповідно до плану врегулювання неплатоспроможної фінустанови.

"Укрбудінвестбанк": власник

Раніше співвласником УБІБу був зять народної депутатки Юлії Тимошенко Артур Чечоткін, якому належало 46,31% акцій банку. Однак у червні 2020 року він продав свою частку й вийшов зі складу акціонерів.

Згідно з даними станом на 1 січня 2023 року, власниками фінустанови є Світлана Дем’яненко (74,93%), Юлія Подгорниц і Людмила Міневич (по 9,9%), а також Наталя Шишова (5,27%).