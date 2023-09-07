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НБУ визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк
Національний банк України відніс Український будівельно-інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних. Як ідеться у повідомленні регулятора, відповідне рішення №310 його правління ухвалило 7 вересня.
Частка цієї фінустанови від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня становила 0,04%, тому віднесення його до неплатоспроможних, як вказує НБУ, не вплине на стабільність банківського сектору України.
Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням Укрбудінвестбанком письмової вимоги Нацбанку, неврахування в повному обсязі зауважень регулятора до плану заходів, відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, після віднесення його до категорії проблемних.
Окрім цього, регулятор вказує на зростання ризиків щодо виконання Укрбудінвестбанком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами. До категорії ж проблемних банк було віднесено 4 серпня. Підставою для цього названо невиконання ним без обґрунтованих причин рішення НБУ про обмеження здійснення окремих видів операцій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"З дня віднесення Укрбудінвестбанку до категорії проблемних фінансовий стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності", - зазначили в НБУ.
Кожен вкладник Укрбудінвестбанку має отримати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат станом на 1 вересня 2023 року становила 606 мільйонів гривень.
Відповідно до інформації самого Укрбудінвестбанку, як вказує регулятор, станом на 1 січня поточного року ключовим власником фінустанови з часткою 74,93% акцій була громадянка України Світлана Дем'яненко. Банк був заснований у 2004 році. Судячи з даних на його сайті, він має 33 працюючих відділення по Україні.