НБУ визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк

Національний банк України відніс Український будівельно-інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних. Як ідеться у повідомленні регулятора, відповідне рішення №310 його правління ухвалило 7 вересня.

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Частка цієї фінустанови від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня становила 0,04%, тому віднесення його до неплатоспроможних, як вказує НБУ, не вплине на стабільність банківського сектору України.

Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням Укрбудінвестбанком письмової вимоги Нацбанку, неврахування в повному обсязі зауважень регулятора до плану заходів, відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, після віднесення його до категорії проблемних.

Окрім цього, регулятор вказує на зростання ризиків щодо виконання Укрбудінвестбанком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами. До категорії ж проблемних банк було віднесено 4 серпня. Підставою для цього названо невиконання ним без обґрунтованих причин рішення НБУ про обмеження здійснення окремих видів операцій.

"З дня віднесення Укрбудінвестбанку до категорії проблемних фінансовий стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності", - зазначили в НБУ.

Кожен вкладник Укрбудінвестбанку має отримати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат станом на 1 вересня 2023 року становила 606 мільйонів гривень.

Відповідно до інформації самого Укрбудінвестбанку, як вказує регулятор, станом на 1 січня поточного року ключовим власником фінустанови з часткою 74,93% акцій була громадянка України Світлана Дем'яненко. Банк був заснований у 2004 році. Судячи з даних на його сайті, він має 33 працюючих відділення по Україні.