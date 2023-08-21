НБУ відкликав ліцензію у найбільшого обмінника України

Національний банк анулював ліцензію одеського ТОВ "Фінод", яке займається обміном валют. Компанія має понад 400 обмінників у 16 областях України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

За даними регулятора, за перші шість місяців 2023 року виручка ТОВ "Фінод" склала 2 млрд 115,25 млн грн, що підняло компанію на перше місце в рейтингу фінансових компаній за таким показником. Чистий прибуток обмінника досяг 61,96 млн грн.

Раніше НБУ застосовував заходи впливу до ТОВ "Фінод", а саме зобов'язав вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення. За встановлений термін компанії не вдалося це зробити. Тому у неї забрали ліцензію.

Відомо також, що "Фінод" мала ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств, які також анульовано.

НБУ також анулював ліцензію ТОВ “ФК “Ріальто" у зв’язку із визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника "небездоганною".

Раніше, НБУ відкликав банківськую ліцензії у АТ "АКБ "Конкорд" та вирішив ліквідувати фінустанову з 1 серпня.