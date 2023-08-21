НБУ отозвал лицензию у крупнейшего обменника Украины

Национальный банк аннулировал лицензию одесского ООО "Финод", занимающегося обменом валют. Компания имеет более 400 обменников в 16 областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, за первые шесть месяцев 2023 года выручка ООО "Финод" составила 2 млрд 115,25 млн грн, что подняло компанию на первое место в рейтинге финансовых компаний по такому показателю. Чистая прибыль обменника достигла 61,96 млн грн.

Ранее НБУ применял меры влияния к ООО "Финод", а именно обязал принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения. За определенный срок компании не удалось это сделать. Потому у нее забрали лицензию.

Известно также, что "Финод" имел лицензии на предоставление услуг факторинга, финансового кредита, финансового лизинга, предоставление гарантий и поручительств, которые уже аннулированы.

НБУ также аннулировал лицензию ООО "ФК "Риальто" в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя "небезупречной".

Ранее, НБУ отозвал банковскую лицензию у АО "АКБ "Конкорд" и решил ликвидировать финучреждение с 1 августа.