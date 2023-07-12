НБУ окончательно аннулировал лицензию СК "Киевская Русь", выявив новое нарушение

Национальный банк Украины применил к страховой компании "Киевская Русь" меру влияния в виде аннулирования (отзыва) лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Как говорится в сообщении регулятора, такое решение его правление приняло 11 июля, и оно уже вступило в силу. Указанная СК осуществляла деятельность по добровольным и обязательным видам страхования, иным, чем страхование жизни.

До этого, 8 мая, страховщику временно приостановили лицензию с обязательством принять меры по устранению нарушения, касавшегося непредставления отчетности за 2022 год, а также неподачи информации и документов по требованию НБУ.

При этом "Киевская Русь" уже повторно нарушила лицензионные условия, не представив отчетность и за I квартал 2023 года, а также информацию и документы по требованию Нацбанк, равно как и не выполнила требование регулятора об устранении выявленных нарушений.

По данным последней поданной в НБУ отчетности СК "Киевская Русь" за январь-сентябрь 2022 года, размер ее страховых платежей составил 85,4 миллиона гривен, из чего 76,9 миллиона было передано в перестрахование. В то же время выплаты в течение указанного периода страховщик не осуществлял вообще.

Напомним также, что с 28 апреля НБУ аннулировал компании "Просто-Страхование" лицензии на предоставление финуслуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Ранее в апреле регулятор аннулировал лицензии СК "Рик-Автогарант". Кроме того, были аннулированы все лицензии СК "Теком" и 10 лицензий Одесской региональной страховой компании. В феврале же Нацбанк аннулировал лицензии на предоставление финуслуг (кроме профдеятельности на рынке ценных бумаг) СК "Омега", которая решила это решение обжаловать.

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