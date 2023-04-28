НБУ аннулировал лицензии страховой компании, имевшей 1,5% рынка ОСАГО

Национальный банк Украины аннулировал компании "Просто-Страхование" лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

Как говорится в сообщении регулятора, такое решение приняло его правление 27 апреля 2023 года. Оно вступило в силу с 28 апреля. Причиной его названо несоответствие структуры собственности страховщика требованиям законодательства Украины. Сути такого несоответствия в НБУ не уточняют.

Регулятор также напоминает, что хотя после отзыва лицензий финучреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий, это не освобождает его от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финуслуг.

Как указывает Нацбанк, согласно последней поданной "Просто-Страхование" отчетности за 2022 год, по состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 204,9 миллиона гривен, стоимость активов – 568,1 миллиона гривен, страховые резервы – 175,9 миллиона гривен.

Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,6% от общего объема рынка, в том числе по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (по внутренним договорам) – 1,52%.

Отметим также, что ранее в апреле НБУ из-за "непрозрачной структуры собственности" аннулировал лицензии СК "Рик-Автогарант". Кроме того, были аннулированы все лицензии СК "Теком" и 10 лицензий Одесской региональной страховой компании. Все три имели на рынке очень незначительные доли.

В феврале же Нацбанк аннулировал лицензии на предоставление финуслуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) СК "Омега", имевшей по объему страховых премий долю на рынке в 0,38%. Компания решила оспорить это решение в судебном порядке.

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