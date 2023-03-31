Почему НБУ следует изменить подход к регулированию страхового рынка в условиях войны

Страховщики готовы внести свой экономический вклад в нашу победу, если НБУ как регулятор, поддержит рынок, сделав ставку на его развитие.

Национальный банк проводит в отношении страхового рынка регуляторную политику, которая была бы подходящей в "тучные" мирные годы. Во время войны она больно бьет по страховому бизнесу , а значит – по рабочим местам и налогам, которые он обеспечивает.

За все время с начала российского военного вторжения, НБУ предпринял несколько шагов, которые безосновательно усилили давление и затруднили работу страховщиков. Это дополнительные требования к имущественному состоянию собственников страховых компаний, расширение требований по лицензионным условиям, непропорционально высокие требования к корпоративному управлению страховщика, что вынуждает "раздувать" штат сотрудников и является непосильным для компаний небольшого и среднего размера. В результате получаем снижение прибыли и потерю интересов собственников к бизнесу, который приносит все больше рисков и все меньше дивидендов.

Позиция нашего объединения в этом контексте однозначная : НБУ стоило бы перестать делать вид, что подотчетные ему отрасли финансового рынка не ощутили влияния войны, и ужесточать регуляторную политику, "добивая" бизнес. Всегда в кризис регуляторы разных стран применяют количественные и качественные смягчения. У нас в начале войны НБУ тоже сделал аналогичные действия – ввел мораторий на санкции за нарушения определенных нормативов. Это было правильное ситуативное решение.

Сейчас все понимают, что нельзя просто отменить контроль за работой СК и выполнением нормативов, но есть возможность на время войны изменить некоторые подходы и требования. Мы считаем, что от регулятора необходим план поддержки отрасли, который будет заключаться в нескольких простых и выполнимых действиях:

1. Системное смягчение нормативов на военный и ближайший послевоенный период , в частности – снижение требований к структуре активов и уменьшение требований к резервам.

2. Перестать наказывать компании за несущественные нарушения и создавать бизнесу дополнительную нагрузку безосновательными запросами информации в разных разрезах, копий первичных документов и т.п., что не связано с контролем платежеспособности и защиты прав потребителей.

Недопустимо применять санкции к компаниям, например, за минимальную задержку выплат. Особенно если страховщик ведет бизнес в пострадавших от войны регионах, а часть его инфраструктуры повреждена или вообще находится на временно оккупированных территориях, важные для бизнес-процесса сотрудники ушли в ВСУ или ТРО. Регулятору необходимо видеть правдивую картину ведения страхового бизнеса именно во время войны. Например, когда в службе урегулирования у компании осталось только 30-50% персонала, потому что это мужчины и их призвали в армию. Либо когда из-за отключений света и интернета сотрудники регулярно работают по ночам из дома, то это должно быть понятным и принимаемым аргументом для контролеров из НБУ.

Ситуации, когда от компании требовали переоценки активов, находящихся на временно оккупированной украинской территории – то есть ожидалось, что кто-то, пренебрегая личной безопасностью, поедет на территорию, занятую врагом, проверять, что там и как с имуществом, свидетельствуют именно о непонимании реалий функционирования бизнеса во время войны.

В итоге складывается ситуация, когда одной рукой регулятор требует, чтобы страховые компании безупречно выполняли возросшие требования, без каких бы то ни было скидок на военные реалии, другой – не дает даже минимальных инструментов для поддержания нормальной работы.

3. Не пытаться применить к небанковскому рынку подходы, используемые для банков, без учета специфики страхования. Об этом сейчас многократно заявляют европейское коллеги: банковский и страховой бизнесы существенно отличаются, и на страховщиков не должны распространяться банковские стандарты, подходы и требования.

4. Обеспечить качественное взаимодействие между НБУ и рынком. С пониманием того, что взаимодействие – это готовность учитывать мнение профессионалов, вырабатывать общие решения, а не занимать позицию "мы вас выслушали, но это ничего не изменит". Такой подход не является конструктивным и не идет на пользу отрасли. Очередное принятие изменений в нормативные документы без обсуждения с рынком – лишнее тому свидетельство.

Наша позиция согласуется с позицией тысяч украинских бизнесов: сейчас основной приоритет для государства в экономической сфере – дать бизнесу возможность работать, максимально поддержать его.