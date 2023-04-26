Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

Акционерная страховая компания "ОМЕГА" (АСК "ОМЕГА") работает на рынке страховых услуг Украины с 1994 года. За почти 30 лет добросовестного труда она зарекомендовала себя как надежный страховщик, сформировав масштабную клиентскую базу, профессиональную команду и развитую сеть представительств по всей территории нашей страны. АСК «ОМЕГА» – надежный партнер для многих компаний, которая не только предоставляет сотни рабочих мест, но и активно способствует развитию экономики, уплачивая налоги и сборы в бюджеты всех уровней в полном объеме. В частности, за 2022 год компания уплатила более 16 млн. гривен налогов и сборов.

23 февраля 2023 года Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение № 70-рш «Об аннулировании лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг» для АСУ «ОМЕГА», в результате якобы несоответствия структуры собственности страховщика требованиям законодательства Украины. Решение вступило в силу 24 февраля 2023 года.

Решение НБУ об аннулировании лицензий нас удивило, поскольку в последнее время мы интенсивно работали над изменением структуры собственности компании в соответствии с законодательством Украины и предоставляли планы и графики устранения выявленных нарушений. Ввиду нашей постоянной работы и своевременного информирования НБУ такое непрофессиональное и некомпетентное решение выглядит необоснованным и субъективным. Мы не понимаем, почему нам не предоставили дополнительно 3 месяца для окончания процесса изменения структуры собственности. Вместо того чтобы в условиях войны поддерживать работающий бизнес, который предоставляет высокооплачиваемые рабочие места гражданам Украины и платит многомиллионные налоги в бюджеты разных уровней нашего государства, НБУ умышленно уничтожает нас по несущественным в существующих военных обстоятельствах причинам. И это вызывает много вопросов у всех акционеров и партнеров нашей страховой компании относительно ненадлежащей компетентности лиц, принявших это решение”, - сообщили в компании ООО « УКРТЕХУГЛЕЦ», являющейся акционером АСК «ОМЕГА».

На сегодняшний день у АСК «ОМЕГА» есть сформированные резервные фонды, подтвержденные приемлемыми активами, на сумму более 100 млн. гривен. Компания ничего не нарушала, выполняла экономические нормативы по покрытию резервов и достаточности капитала, что позволяло своевременно выполнять обязательства перед страхователями, даже в условиях войны.

Страховая компания «ОМЕГА» постоянно информировала НБУ о мерах, которые она проводит по приведению структуры собственности к требованиям законодательства Украины, и никогда не нуждалась ни в какой финансовой поддержке или поддержке ликвидности от НБУ.

АСК «ОМЕГА» не успела изменить структуру собственности компании в отведенное время из-за войны в Украине и временной оккупации отдельных территорий и прохождения ее акционерами военной службы в ВСУ или за границей.

“Мы не можем понять, чем руководствуется НБУ, уничтожая здоровые сегменты страхового рынка Украины, особенно во время войны, когда нашей стране крайне необходимы рабочие места, налоговые поступления и помощь ВСУ и пострадавшим от российской агрессии украинцам. НБУ просто уничтожает участника рынка, который почти за 30 лет своей деятельности доказал свою надежность, правильность своей бизнес модели и ее преимущества для экономики Украины. Более того, НБУ разрушает экономическую среду, которая крайне важна сейчас в условиях войны. Компанию лишили лицензии за несоответствие структуры собственности страховщика требованиям законодательства Украины. Хотя за последние 6 месяцев АСК «ОМЕГА» было выполнено большинство необходимых мер по приведению структуры собственности к существующим требованиям. К сожалению, из-за проблем, связанных с военным положением, компания не успела окончательно выполнить все запланированные мероприятия и подала ходатайство относительно дополнительного времени в течение 3-х месяцев. для их выполнения. Считаем, что принятая НБУ мера влияния в виде аннулирования лицензий не соответствует тяжести нарушений и не учитывает все меры, принятые компанией для их исправления.”, - подчеркнули в компании « УКРТЕХУГЛЕЦ».

С 24 февраля 2023 г. АСК «ОМЕГА» потеряла право заключать договоры страхования. Однако в соответствии с положениями о лицензировании и регистрации предоставлятелей финансовых услуг компания должна выполнять свои обязательства по договорам страхования, заключенным до 24 февраля 2023 года.

Таким образом, все договоры страхования, заключенные до этой даты, продолжают действовать и стороны должны выполнять свои обязательства в полном объеме. В частности, страхователи по уплате страховых платежей в соответствии с согласованными графиками, а страховщик – по выплате страховых возмещений.

Акционеры АСК «ОМЕГА» приняли решение обратиться в соответствующие судебные инстанции об отмене решения НБУ и возвращении лицензии на осуществление компанией страховой деятельности. Но уверяют, что ситуация с аннулированием лицензии не повлияет на своевременность и объем выполнения страховой компанией своих обязательств по выплате страховых возмещений перед страхователями.