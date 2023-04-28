НБУ анулював ліцензії страховій компанії, що мала 1,5% ринку ОСЦПВ

Національний банк України анулював компанії "Просто-Страхування" ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Як ідеться у повідомленні регулятора, таке рішення ухвалило його правління 27 квітня 2023 року. Воно набрало чинності з 28 квітня. Причиною для нього названо невідповідність структури власності страховика вимогам законодавства України. Суті такої невідповідності в НБУ не уточнюють.

Регулятор також нагадує, що хоча після відкликання ліцензій фінустанова позбавляється права вести діяльність за видами відкликаних ліцензій, це не звільняє її від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінпослуг.

Як наводить Нацбанк, згідно з останньою поданою "Просто-Страхування" звітністю за 2022 рік, станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 204,9 мільйона гривень, вартість активів – 568,1 мільйона гривень, страхові резерви – 175,9 мільйона гривень.

Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,6% від загального обсягу ринку, в тому числі зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) – 1,52%.

Зазначимо також, що раніше в квітні НБУ через "непрозору структуру власності" анулював ліцензії СК "Рік-Автогарант". Крім того, було анульовано всі ліцензії СК "Теком" та 10 ліцензій Одеській регіональній страховій компанії. Всі три мали на ринку дуже незначні частки.

У лютому ж Нацбанк анулював ліцензії на надання фінпослуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) СК "Омега", що мала за обсягом страхових премій частку на ринку в 0,38%. Компанія вирішила оскаржити це рішення в судовому порядку.

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