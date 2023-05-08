НБУ остановил лицензию еще одной страховой компании: в чем было нарушение

Национальный банк Украины применил к страховой компании "Киевская Русь" меру влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.

Как говорится в сообщении регулятора, такое решение его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 8 мая. Оно вступает в силу с 9 мая.

В качестве причины указано, что компания не подала в НБУ отчетность за первое полугодие 2022 года и за 2022 год, актуарный отчет за 2022 год, отчет о корпоративном управлении и информации о ключевых рисках и результатах проведенного стресс-тестирования за 2022 год.

"Киевская Русь" не предоставила информацию и не подала документы даже по требованию Нацбанка. Страховщику установили срок для устранения нарушений до 8 июня.

Согласно показателям отчетности страховщика за девять месяцев 2022 года, размер страховых платежей составил 85,4 миллиона гривен, из чего 76,9 миллиона гривен составили платежи от перестраховщиков. Выплаты же в течение указанного периода компания вообще не осуществляла.

Кроме этого, НБУ сообщил об аннулировании всех лицензий Бережанскому кредитному союзу "Взаимопомощь" из-за неустранения нарушений лицензионных условий. Еще 26 декабря 2022 года по результатам внеплановой инспекции НБУ остановил ему все лицензии из-за нарушения законодательства о регулировании финансовых услуг и защите прав потребителей.

До этого, 19 августа 2022 года, НБУ применил к союзу меру влияния за невыполнение предыдущего решения регулятора, принятого из-за несоблюдения требования об ограничении доли непроизводительных активов.

В свою очередь, Нацбанк возобновил отобранную 4 января лицензию на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату кредитному союзу "Кредит-Фос", который своевременно устранил свои нарушения законодательства по регулированию финуслуг и защите потребителей.

Напомним также, что с 28 апреля НБУ аннулировал компании "Просто-Страхование" лицензии на предоставление финуслуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Ранее в апреле регулятор аннулировал лицензии СК "Рик-Автогарант". Кроме того, были аннулированы все лицензии СК "Теком" и 10 лицензий Одесской региональной страховой компании. В феврале же Нацбанк аннулировал лицензии на предоставление финуслуг (кроме профдеятельности на рынке ценных бумаг) СК "Омега", которая решила это решение обжаловать.