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НБУ остановил лицензию еще одной страховой компании: в чем было нарушение
Национальный банк Украины применил к страховой компании "Киевская Русь" меру влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.
Как говорится в сообщении регулятора, такое решение его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 8 мая. Оно вступает в силу с 9 мая.
В качестве причины указано, что компания не подала в НБУ отчетность за первое полугодие 2022 года и за 2022 год, актуарный отчет за 2022 год, отчет о корпоративном управлении и информации о ключевых рисках и результатах проведенного стресс-тестирования за 2022 год.
"Киевская Русь" не предоставила информацию и не подала документы даже по требованию Нацбанка. Страховщику установили срок для устранения нарушений до 8 июня.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Согласно показателям отчетности страховщика за девять месяцев 2022 года, размер страховых платежей составил 85,4 миллиона гривен, из чего 76,9 миллиона гривен составили платежи от перестраховщиков. Выплаты же в течение указанного периода компания вообще не осуществляла.
Кроме этого, НБУ сообщил об аннулировании всех лицензий Бережанскому кредитному союзу "Взаимопомощь" из-за неустранения нарушений лицензионных условий. Еще 26 декабря 2022 года по результатам внеплановой инспекции НБУ остановил ему все лицензии из-за нарушения законодательства о регулировании финансовых услуг и защите прав потребителей.
До этого, 19 августа 2022 года, НБУ применил к союзу меру влияния за невыполнение предыдущего решения регулятора, принятого из-за несоблюдения требования об ограничении доли непроизводительных активов.
В свою очередь, Нацбанк возобновил отобранную 4 января лицензию на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату кредитному союзу "Кредит-Фос", который своевременно устранил свои нарушения законодательства по регулированию финуслуг и защите потребителей.
Напомним также, что с 28 апреля НБУ аннулировал компании "Просто-Страхование" лицензии на предоставление финуслуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Ранее в апреле регулятор аннулировал лицензии СК "Рик-Автогарант". Кроме того, были аннулированы все лицензии СК "Теком" и 10 лицензий Одесской региональной страховой компании. В феврале же Нацбанк аннулировал лицензии на предоставление финуслуг (кроме профдеятельности на рынке ценных бумаг) СК "Омега", которая решила это решение обжаловать.