НБУ зупинив ліцензію ще одній страховій компанії: в чому було порушення

Національний банк України застосував до страхової компанії "Київська Русь" захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування.

Як ідеться в повідомленні регулятора, таке рішення його комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 8 травня. Воно набирає чинності з 9 травня.

В якості причини вказано те, що компанія не подала до НБУ звітність за перше півріччя 2022 року та за 2022 рік, актуарний звіт за 2022 рік, звіт про корпоративне управління та інформацію щодо ключових ризиків та результати проведеного стрес-тестування за 2022 рік.

"Київська Русь" не надала інформацію та не подала документи навіть на вимогу Нацбанку. Страховику встановили строк для усунення порушень до 8 червня.

Згідно показників звітності страховика за дев’ять місяців 2022 року, розмір страхових платежів становив 85,4 мільйона гривень, з чого 76,9 мільйона гривень склали платежі від перестрахувальників. Виплати ж протягом вищезазначеного періоду компанія взагалі не здійснювала.

Окрім цього, НБУ повідомив про анулювання всіх ліцензій Бережанському кредитному союзу "Взаємодопомога" через неусунення порушень ліцензійних умов. Ще 26 грудня 2022 року за результатами позапланової інспекції НБУ зупинив йому всі ліцензії через порушення законодавства про регулювання фінансових послуг та захист прав споживачів.

До цього, 19 серпня 2022 року, НБУ застосував до спілки захід впливу за невиконання попереднього рішення регулятора, прийнятого за недотримання нею вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів.

В свою чергу, Нацбанк відновив відібрану 4 січня ліцензію на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення кредитній спілці "Кредит-Фос", що вчасно усунула свої порушення законодавства щодо регулювання фінпослуг та захист споживачів.

Нагадаємо також, що з 28 квітня НБУ анулював компанії "Просто-Страхування" ліцензії на надання фінпослуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Раніше в квітні регулятор анулював ліцензії СК "Рік-Автогарант". Крім того, було анульовано всі ліцензії СК "Теком" та 10 ліцензій Одеській регіональній страховій компанії. У лютому ж Нацбанк анулював ліцензії на надання фінпослуг (крім профдіяльності на ринку цінних паперів) СК "Омега", яка вирішила це рішення оскаржити.