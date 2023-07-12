НБУ остаточно анулював ліцензію СК "Київська Русь", виявивши нове порушення

Національний банк України застосував до страхової компанії "Київська Русь" захід впливу у вигляді анулювання (відкликання) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Як ідеться у повідомленні регулятора, таке рішення його правління ухвалило 11 липня, і воно вже набрало чинності. Зазначена СК здійснювала діяльність з добровільних та обов’язкових видів страхування, інших, ніж страхування життя.

До цього, 8 травня, страховику було тимчасового зупинено ліцензії із зобов'язанням вжити заходів для усунення порушення щодо неподання звітності за 2022 рік, а також неподання інформації та документів на вимогу НБУ.

При цьому "Київська Русь" вже повторно порушила ліцензійні умови, не подавши звітність і за I квартал 2023 року, а також інформацію та документи на вимогу Нацбанку та не виконала вимогу регулятора про усунення виявлених порушень.

За даними останньої поданої до НБУ звітності СК "Київська Русь" за січень-вересень 2022 року, розмір її страхових платежів становив 85,4 мільйона гривень, з чого 76,9 мільйона було передано в перестрахування. Натомість виплати протягом зазначеного періоду страховик не здійснював взагалі.

Нагадаємо також, що з 28 квітня НБУ анулював компанії "Просто-Страхування" ліцензії на надання фінпослуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Раніше в квітні регулятор анулював ліцензії СК "Рік-Автогарант". Крім того, було анульовано всі ліцензії СК "Теком" та 10 ліцензій Одеській регіональній страховій компанії. У лютому ж Нацбанк анулював ліцензії на надання фінпослуг (крім профдіяльності на ринку цінних паперів) СК "Омега", яка вирішила це рішення оскаржити.

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