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НБУ остаточно анулював ліцензію СК "Київська Русь", виявивши нове порушення
Національний банк України застосував до страхової компанії "Київська Русь" захід впливу у вигляді анулювання (відкликання) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Як ідеться у повідомленні регулятора, таке рішення його правління ухвалило 11 липня, і воно вже набрало чинності. Зазначена СК здійснювала діяльність з добровільних та обов’язкових видів страхування, інших, ніж страхування життя.
До цього, 8 травня, страховику було тимчасового зупинено ліцензії із зобов'язанням вжити заходів для усунення порушення щодо неподання звітності за 2022 рік, а також неподання інформації та документів на вимогу НБУ.
При цьому "Київська Русь" вже повторно порушила ліцензійні умови, не подавши звітність і за I квартал 2023 року, а також інформацію та документи на вимогу Нацбанку та не виконала вимогу регулятора про усунення виявлених порушень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними останньої поданої до НБУ звітності СК "Київська Русь" за січень-вересень 2022 року, розмір її страхових платежів становив 85,4 мільйона гривень, з чого 76,9 мільйона було передано в перестрахування. Натомість виплати протягом зазначеного періоду страховик не здійснював взагалі.
Нагадаємо також, що з 28 квітня НБУ анулював компанії "Просто-Страхування" ліцензії на надання фінпослуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Раніше в квітні регулятор анулював ліцензії СК "Рік-Автогарант". Крім того, було анульовано всі ліцензії СК "Теком" та 10 ліцензій Одеській регіональній страховій компанії. У лютому ж Нацбанк анулював ліцензії на надання фінпослуг (крім профдіяльності на ринку цінних паперів) СК "Омега", яка вирішила це рішення оскаржити.
Джерело фото: ua.depositphotos.com