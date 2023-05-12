Страхування життя у 2023 році: зміна настроїв та стратегій під час війни

По те як український ринок страхування життя пережив рік війни, про перспективи розвитку life-страхування у 2023 році, зміну стратегій компаній та настроїв серед клієнтів у інтерв'ю Delo.ua розказала Інна Бєлянська, голова правління ПрАТ «МетЛайф»

Йде другий рік роботи в умовах повномасштабної війни? Як змінилося life-cтрахування за цей час?

Щоб зрозуміти, як ринок змінився за рік війни, варто згадати, яким він був до неї. Річний показник обсягів ринку life-страхування становив близько шести мільярдів гривень страхових платежів, і щорічно приростав на 15-17%. Сукупні резерви life-компаній перевищували позначку 14 млрд грн. Однією з причин цього було поступове підвищення рівня фінграмотності українців. Так, згідно дослідження USAID 2021 року, індекс фінансової обізнаності наших співвітчизників за три роки складав 12,3 бали — це 58% від максимального значення. Тобто ринок розвивався хоча і з певними складнощами, але цілком динамічно.

Зрозуміло, що від 24 лютого минулого року і до сьогодні першочерговим завданням кожного українця стало збереження життя, свого і близьких, захист Вітчизни та допомога армії. І очевидно, що питання страхування на певний час відійшли на другий план. Але це було більш характерно для першого півріччя 2022 року. Приблизно рік тому, з травня-червня, клієнти знову почали повертатися до питань свого фінансового захисту, вносити чергові платежі, укладати нові договори. Тож можемо констатувати: ринок тимчасово скоротив обсяги, але вистояв і не зазнав глобальних змін.

Чи був наплив клієнтів, які хотіли забрати гроші та розірвати договори?

Ні, ми з цим не стикнулися. Порівняно з показниками 2021 року кількість договорів, розірваних у 2022 році, зросла на 28%. Але це важко назвати «напливом» - цілком зрозуміла для воєнного року динаміка. Сьогодні ми точно знаємо: для багатьох клієнтів МетЛайф вирішальним чинником у питанні «Чи продовжувати страхуватись?» стало наше рішення про збільшення пільгового періоду для сплати чергових страхових внесків. Ми подовжили цей термін для діючих клієнтів зі стандартних тридцяти до 90 днів, причому весь цей час клієнти знаходилися під страховим захистом.

Які питання найчастіше ставили страхувальники протягом минулого року?

Зрозуміло, що у перші місяці війни головним питанням у всіх клієнтів було: чи не припинять страхові компанії свою роботу? Чи не скористаються прописаними в договорах умовами про форс-мажорні обставини, що дають право відмовитись від зобов’язань? Але завдяки ЗСУ та злагодженій роботі всіх учасників ринку фінансової катастрофи не відбулося. Жодна зі страхових компаній ринку life не припинила свого існування та не відмовилась виплачувати. То і цих питань щомісяця ставало все менше.

Як змінилися настрої клієнтів за цей час?

Настрої клієнтів почали змінюватися якраз рік тому, наприкінці весни. На той час люди вже трохи адаптувалися до нових умов, визначились де будуть жити, зрозуміли, чи зможуть заробляти як раніше та сплачувати страхові внески. Також стало зрозуміло, що страховий ринок продовжує стабільно працювати. До того ж люди вже почали серйозніше ставитись до ризиків щодо життя та здоров’я: вони збільшились, навіть ті, що не є прямим наслідком воєнних дій. Адже стрес та складнощі з отриманням своєчасної медичної допомоги суттєво погіршують здоров’я, більше стає критичних захворювань.

Чи відновився зараз попит на послугу? Які види страхування життя виявилися найбільш затребуваними?

Так, попит на life-продукти почав відновлюватись на початку другого півріччя 2022 року, поступово ставало все більше нових страхових договорів з клієнтами, і ця тенденція зберігається і дотепер.

Запит на страхові продукти випливає з тих ризиків, про які я щойно казала. На жаль, війна негативно впливає на здоров’я, навіть для тих, хто знаходиться в тилу або тимчасово мігрував за кордон. Тому нові клієнти здебільшого звертаються до нас із бажанням фінансово захистити здоров’я.

Також на усвідомлення потреби в такому страховому полісі впливає досвід, який отримали багато українців за кордоном. Так, європейська система охорони здоров’я надає чимало соціальних гарантій, але якість медичних послуг в України за певними показниками є кращою. Принаймні, в приватних медичних закладах, де є можливість робити сучасні обстеження, втручання та процедури. Але для цього потрібні гроші, які може забезпечити страхування.

Якою є реакція вашої материнської компанії на події в Україні? Чи надається організаційна, фінансова, гуманітарна або інша підтримка?

Підтримку материнської компанії важко переоцінити, вона була і є дуже потужною. На самому початку воєнних дій нам допомагали у релокації співробітників: трансфери з небезпечних регіонів України, організація проживання та облаштування віддалених робочих місць в країнах присутності МетЛайф. Загалом таким чином переїхали понад 50 колег разом із родинами.

Також протягом перших місяців воєнної агресії ми отримали значну організаційну підтримку, яка дозволила забезпечити стійку та безпечну роботу бізнесу. Так, за допомогою материнського холдингу ми вжили заходів для захисту баз даних компанії та підтримки бізнес-операцій. Оновили та покращили процедури продажу, оформлення полісів, сервісного супроводу клієнтів та обробки їх звернень щодо страхових виплат.

Деякі з цих управлінських рішень були складними у реалізації, вимагали додаткової комунікації з партнерами та клієнтами, а також довіри та терпіння з їхнього боку. Наприклад, для захисту персональних даних ми мусили тимчасово закрити доступ до централізованої ІТ-системи холдингу. Але, як показав час та кількість ворожих хакерських атак, це було правильне рішення.

Що дозволило компанії утримати частку ринку?

Не лише отримати – збільшити! Бо до початку війни, наша доля у загальних преміях на ринку life-страхування України була близько 38%. За даними НБУ, за 2022 рік частка МетЛайф на ринку life-страхування зросла та становить 44% від сумарних обсягів премій усієї індустрії.

Тут відіграли свою роль декілька чинників. Перше – за майже 155-річну історію групи MetLife в різних країнах був напрацьований досвід стійкості під час криз та світових воєн, який нам і передали. Зокрема, допомогло вивчення практики роботи МетЛайф в Лівані, де воєнні дії тривають вже десятиріччями. Тому ми вже в перші дні війни змогли оновити переліки виключень, визначити пільгові умови сплати страхових внесків, налагодити роботу з урегулювання страхових випадків в умовах воєнного стану.

Друге – це спрацювало для всіх страховиків життя – специфіка ринку. Абсолютна більшість клієнтів life (більше 97%) — це фізичні особи. Cформувати великий клієнтський портфель на такому ринку складно, оскільки потрібно працювати з кожною людиною окремо. Але в кризові періоди роздрібний портфель є значно стабільнішим, ніж корпоративний, де втрата великих контрактів може серйозно підірвати резерви страхових компаній.

Третій, але чи не найголовніший чинник – це ставлення до роботи нашої команди та партнерів з головних каналів продажів. Хоча рівень фінансової грамотності українців поступово зростає, він все ж може вважатися недостатнім. Тому головним способом продажу лишається «face to face» – живе спілкування клієнта та фінансового консультанта. Саме так можна виявити реальні потреби та запропонувати найкращий варіант захисту. Це працює і в воєнні часи.

Як ви підтримуєте волонтерські ініціативи, чи берете участь у проектах підтримки ЗСУ або сімей, що постраждали від війни?

Щодо кейсів допомоги, то ми зазвичай не акцентуємо на них увагу, але вони є і їх чимало. Головний з них- від початку повномасштабної війни наша компанія здійснює виключні виплати індивідуальним клієнтам, які постраждали внаслідок воєнних дій, хоча покриття цих ризиків не передбачено звичайними договорами страхування. Станом на 01.04.2023 компанія прийняла рішення про виплату по 1 333 таких випадках на загальну суму більше 22,8 млн грн.

І звичайно, як компанія в цілому, так і кожен з наших працівників від самого початку повномасштабного вторгнення (а дехто – й до нього) беруть участь у волонтерських проєктах. З перших днів наші колеги вступали до лав тероборони, патрулювали вулиці, допомагали біженцям та прихищали тих, хто втікав з «гарячих точок», збирали допомогу для військових. Благодійна діяльність МетЛайф в Україні є централізованою, і здійснюється через благодійний фонд MetLife Foundation. На локальному рівні MetLife Foundation допомагав українцям ч рез Дім Рональда Мак Дональда, фонди "Разом для України" та "Нова Україна", що надають притулок та побутову підтримку цивільним особам, вимушеним переселенцям.

Не можу не згадати наших партнерів, з якими в нас були та є спільні проєкти та підтримка волонтерських справ: фонд «Старлайф Благодійність», команда BSG, OVB Україна. Адже сила українців – в єднанні. Лише всі разом виборемо Перемогу – на усіх фронтах та в усіх сферах життя нашої рідної Батьківщини.