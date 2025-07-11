Ціни на тепличні помідори в Україні знижуються: у чому причина

В Україні продовжується зниження цін на тепличні помідори. Незважаючи на стабільний попит, масовий збір томатів у плівкових теплицях південних областей значно збільшив пропозицію, що спричинило подальше падіння цін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків EastFruit.

Які ціни на помідори?

Ціни на тепличні помідори в Україні продовжують знижуватись. Як зазначають аналітики, причиною такої динаміки стало масове надходження на ринок продукції з теплиць та плівкових укриттів, особливо з південних регіонів країни. Попри стабільний попит, пропозиція томатів зростає надто швидко, що й спричиняє подальше здешевлення.

Поточне потепління та сонячна погода прискорили дозрівання овочів, унаслідок чого обсяги пропозиції різко збільшилися. За останній тиждень середня ціна на ринку знизилася приблизно на 14%. Станом на сьогодні виробники відвантажують томати по 40–55 грн/кг (залежно від якості та обсягів партії).

Водночас, попри здешевлення, тепличні помідори все ще коштують у середньому на 17% більше, ніж у цей самий період минулого року. Учасники ринку прогнозують, що тенденція до зниження цін може зберігатися й надалі, оскільки багато господарств лише розпочали масове збирання врожаю.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: