В Україні дорожчають огірки через скорочення поставок із теплиць

Після короткочасного зниження, ціни на огірки в Україні знову пішли вгору. Подорожчання спричинене значним скороченням пропозиції продукції з місцевих тепличних господарств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на огірки?

Наразі ціни на тепличні огірки в Україні коливаються в межах 30–50 грн/кг ($0,72–1,20/кг), що в середньому на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Попри нещодавнє подорожчання, вартість тепличного огірка залишається в середньому на 16% нижчою, ніж у той самий період торік. Водночас учасники ринку припускають, що подальше зростання цін може негативно позначитися на темпах реалізації продукції.

Причини здорожчання

На думку аналітиків проєкту, головною причиною зростання цін на огірки в Україні стало істотне скорочення пропозиції з боку місцевих господарств. У більшості тепличних комбінатів нині проводяться зачистки в рамках підготовки до другого сівозміну, що значно зменшило обсяги збору продукції.

Водночас пропозиція огірків із літніх теплиць також відчутно скоротилася через уповільнення темпів збирання врожаю, спричинене несприятливими погодними умовами.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, Україна увійшла до трійки світових лідерів за обсягом прибутків від продажу свіжих огірків.