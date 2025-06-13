Огірки з літніх теплиць спричинили обвал цін в Україні

В Україні продовжується стрімке здешевлення тепличних огірків. Цього тижня ціни знизились у середньому на 15% через зростання пропозиції з літніх теплиць, особливо з південних регіонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на огірки?

Зниження цін у цьому сегменті є традиційним явищем для цього періоду, оскільки на ринку зростає пропозиція огірків із літніх теплиць.

У таких умовах великі тепличні господарства також змушені були зменшити відпускні ціни на свою продукцію. Станом на кінець поточного тижня тепличні огірки реалізовувалися по 25–48 грн/кг ($0,60–1,16/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Основним фактором цінового падіння стало значне збільшення обсягів поставок огірка з південних регіонів країни, де його пропонують у середньому по 18 грн/кг ($0,43/кг).

Варто зазначити, що нинішні оптові ціни на огірки вже на 17% нижчі, ніж у цей самий період торік. Водночас більшість операторів ринку не виключають подальшого здешевлення, оскільки пропозиція огірка продовжує зростати, а темпи реалізації дещо знизилися.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, Україна увійшла до трійки світових лідерів за обсягом прибутків від продажу свіжих огірків. За підсумками 2023 року країна посіла третє місце у світі, заробивши €1,07 мільярда на реалізації цієї продукції.