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Огурцы из летних теплиц повлекли за собой обвал цен в Украине

огурцы
Цены на огурцы падают

В Украине продолжается стремительное удешевление тепличных огурцов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на огурцы?

Снижение цен в этом сегменте является традиционным явлением для этого периода, поскольку на рынке растет предложение огурцов из летних теплиц.

В таких условиях крупные тепличные хозяйства также вынуждены были снизить отпускные цены на свою продукцию. По состоянию на конец текущей недели тепличные огурцы реализовывались по 25–48 грн/кг ($0,60–1,16/кг), что в среднем на 15% дешевле недели ранее.

Основным фактором ценового падения стало существенное увеличение объемов поставок огурца из южных регионов страны, где его предлагают в среднем по 18 грн/кг ($0,43/кг).

Стоит отметить, что нынешние оптовые цены на огурцы уже на 17% ниже, чем в этот период в прошлом году. В то же время, большинство операторов рынка не исключают дальнейшего удешевления, поскольку предложение огурца продолжает расти, а темпы реализации несколько снизились.

Фото 2 — Огурцы из летних теплиц повлекли за собой обвал цен в Украине

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

  • Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата.
  • Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Напомним, Украина вошла в тройку мировых лидеров   по объему доходов от продажи свежих огурцов. По итогам 2023 года страна заняла третье место в мире, заработав 1,07 миллиарда евро на реализации этой продукции.

Автор:
Ольга Опенько