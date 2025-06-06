На украинском рынке падают цены на тепличные огурцы: сколько стоит килограмм

На украинском рынке в начале июня наблюдается традиционное понижение цен на тепличные огурцы. Удешевление связано с увеличением предложения овощей из летних теплиц, что формирует давление на цены в соответствующем сегменте.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию EastFruit.

Тепличные огурцы в Украине дешевеют

Сегодня основные продажи огурцов украинских тепличных комбинатов проходят в диапазоне 30–55 грн/кг ($0,72–1,33/кг), в зависимости от сорта и объема партии. Это в среднем на 21% дешевле недели назад.

В то же время следует отметить, что, несмотря на очередное снижение цен, нынешние отгрузки огурцов украинскими комбинатами все еще примерно на 37% дороже, чем в начале июня 2024 года.

Причины удешевления

По оценкам экспертов проекта причиной удешевления огурцов стал так называемый сезонный фактор — на рынке увеличивается предложение овощей из местных хозяйств. Позитивным для украинских производителей является то, что снижение цен пришлось на заключительные дни реализации огурца первого севооборота.

Пока тепличные комбинаты активно занимаются очисткой теплиц, а к продаже продукции второго севооборота планируют приступить уже во второй половине лета.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Напомним, Украина вошла в тройку мировых лидеров по объему доходов от продажи свежих огурцов. По итогам 2023 года страна заняла третье место в мире, заработав 1,07 миллиарда евро на реализации этой продукции.