На рынке избыток продукции: цены на тепличные огурцы в Украине падают каждый день

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают снижаться почти каждый день. Основной причиной является перепроизводство, а также снижение спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей, что уже повлекло за собой накопление остатков продукции на складах и ухудшение ее качества.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение EastFruit.

Какие цены на огурцы

По состоянию на сегодняшний день тепличные комбинаты в Украине уже готовы отгружать огурцы по цене 40–65 грн/кг (0,96–1,56 долл./кг) в зависимости от сорта, качества и объемов партий. Это в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Следующее снижение цен производители объясняют существенным увеличением предложения огурцов из летних теплиц, которые в настоящее время поступают в продажу за 25–35 грн/кг (0,60–0,84 долл./кг).

В то же время, стоит отметить, что сейчас цены на тепличные огурцы в Украине остаются в среднем на 35% выше, чем в конце мая 2024 года.

Однако многие участники рынка не видят перспектив стабилизации ситуации и не исключают дальнейшего снижения цен, ведь объемы сбора продукции в стационарных теплицах продолжают расти.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Напомним, Украина вошла в тройку мировых лидеров по объему доходов от продажи свежих огурцов. По итогам 2023 года страна заняла третье место в мире, заработав 1,07 миллиарда евро на реализации этой продукции.