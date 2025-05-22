Российские огурцы заполонили польский рынок

Тепличные огурцы из России массово поступают на рынок Польши, вызывая беспокойство среди аграрных ассоциаций и органов контроля. Кроме существенного роста объемов импорта, существует риск реэкспорта продукции в страны ЕС с сокрытием ее подлинного происхождения.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

Несмотря на всеобщее снижение импорта агропродукции из России в Евросоюз на 79% в январе 2025 года по сравнению с прошлым годом (данные Евростата), категория огурцов демонстрирует совсем другую динамику.

Весной экспорт российских огурцов резко возрос, достигнув самых высоких показателей за последние четыре года.

Особенно заметен рост импорта в марте 2025 года. Как пишет GrowHow, польские компании закупили 2,1 тыс. тонн огурцов из России на сумму 2,7 млн. евро, что в 2,5 раза больше, чем в феврале.

За месяц Польша импортировала тепличных огурцов на 3,25 млн евро, из которых 83% составляла российская продукция. Таким образом Польша стала крупнейшим импортером российских огурцов среди стран ЕС.

В ответ на ситуацию Инспекция по качеству пищевых продуктов Польши (IJHARS) ужесточила проверки. В первом квартале 2025 инспекторы проверили 125 партий российских огурцов общей массой более 2 тыс. тонн.

Хотя сам продукт отвечал требованиям качества, были обнаружены многочисленные нарушения в маркировке страны происхождения.

Среди типичных нарушений отсутствие информации о происхождении документации; указание другой страны как производителя; реализация крупных партий продукции без отметок о стране происхождения.

Напомним, Украина ввела эмбарго против России в апреле 2022 года. В частности, было запрещено импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации.