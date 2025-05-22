Російські огірки заполонили польський ринок

Тепличні огірки з Росії масово надходять на ринок Польщі, викликаючи занепокоєння серед аграрних асоціацій та органів контролю. Крім суттєвого зростання обсягів імпорту, існує ризик реекспорту продукції до країн ЄС із приховуванням її справжнього походження.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Попри загальне зниження імпорту агропродукції з Росії до Євросоюзу на 79% у січні 2025 року порівняно з минулим роком (дані Євростату), категорія огірків демонструє зовсім іншу динаміку.

Навесні експорт російських огірків різко зріс, досягнувши найвищих показників за останні чотири роки.

Особливо помітним є зростання імпорту в березні 2025 року. Як пише GrowHow, польські компанії закупили 2,1 тис. тонн огірків із Росії на суму 2,7 млн євро, що у 2,5 раза більше, ніж у лютому.

Загалом за місяць Польща імпортувала тепличних огірків на 3,25 млн євро, з яких 83% становила російська продукція. Таким чином, Польща стала найбільшим імпортером російських огірків серед країн ЄС.

У відповідь на ситуацію Інспекція якості харчових продуктів Польщі (IJHARS) посилила перевірки. У першому кварталі 2025 року інспектори перевірили 125 партій російських огірків загальною масою понад 2 тис. тонн.

Хоча сам продукт відповідав вимогам якості, було виявлено численні порушення у маркуванні країни походження.

Серед типових порушень відсутність інформації про походження в документації; вказівка іншої країни як виробника; реалізація великих партій продукції без жодних позначок про країну походження.

Нагадаємо, Україна запровадила ембарго проти Росії у квітні 2022 року. Зокрема, було заборонено імпорт на митну територію України товарів із Російської Федерації.