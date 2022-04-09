Україна денонсувала угоду про взаємне визнання з Білоруссю та запровадила ембарго проти Росії

Україна денонсувала угоду про взаємне визнання з Республікою Білорусь, а також запровадила ембарго проти Росії. Про це у своєму телеграм-каналі написав представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Денонсовано Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання та про співпрацю в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Денонсовано також

Договір між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співпрацю у галузі науки та технологій", - написав Мельничук.

Запроваджено торгове ембарго проти Російської Федерації. Зокрема, заборонено імпорт на митну територію України товарів із Російської Федерації.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден підписав два закони, які передбачають запровадження додаткових санкцій щодо Росії та Білорусі.