Украина денонсировала соглашение о взаимном признании с Беларусью и ввела эмбарго против России

Украина денонсировала соглашение о взаимном признании с Республикой Беларусь, а также ввела эмбарго на против России. Об этом в своем телеграм-канале написал представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Денонсированы Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Денонсировано также

Договор между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области науки и технологий", — написал Мельничук.

Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. В частности, запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации.

Напомним, Президент США Джо Байден подписал два закона, которые предусматривают введение дополнительных санкций в отношении России и Беларуси