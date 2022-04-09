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Украина денонсировала соглашение о взаимном признании с Беларусью и ввела эмбарго против России
Украина денонсировала соглашение о взаимном признании с Республикой Беларусь, а также ввела эмбарго на против России. Об этом в своем телеграм-канале написал представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Денонсированы Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Денонсировано также
Договор между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области науки и технологий", — написал Мельничук.
Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. В частности, запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Президент США Джо Байден подписал два закона, которые предусматривают введение дополнительных санкций в отношении России и Беларуси