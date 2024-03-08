Сейм Польщі закликає Єврокомісію заблокувати імпорт агропродукції з РФ і Білорусі

Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію про введення санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, а нижня палата парламенту країни закликає Єврокомісію заборонити імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Євросоюзу.

Про це пише Польське радіо.

У резолюції польський Сейм вказує на те, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Республіки Білорусь продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

За словами кореспондента Польського радіо Томаша Зєлєнкєвича, "за" проголосував 441 депутат, ще двоє утрималися від голосування.

"Це наш моральний обов'язок – припинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну з Україною. Тим більше, що російський імпорт може містити зерно, вкрадене з окупованих територій України", — наголошується в резолюції.

Зазначається, що депутатка Марта Вцісло зазначила, що Польща повинна переконати всю європейську спільноту протистояти режимам і бути солідарною з Україною, однак, не за рахунок аграріїв.

"Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським Союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку (повномасштабної, – ред.) війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів", — повідомила Вцісло.

Ще один депутат Вітольд Туманович заявив про підтримку резолюції, але вважає, що конкретних дій має вжити уряд.

Латвія першою в ЄС заборонила імпорт зерна з РФ

В кінці лютого Сейм Латвії у двох читаннях схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року. Також країна заборонила імпорт з РФ фруктів, горіхів, овочів та кормової сировини для тварин.

Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.

Заборона на імпорт поширюватиметься на сільськогосподарську та тваринницьку продукцію, що залишається у Латвії, а не на продукцію, що транспортується до інших країн-членів Європейського Союзу.

Міністр економіки Латвії Віктор Валайніс висловив думку, що всі санкції, застосовані до Росії зокрема і національні, мають бути ефективними, і якщо Латвія вводить заборону на імпорт російського зерна, то це повинно стосуватися не лише Латвії, але й всього Євросоюзу.

Нагадаємо, у січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС. При цьому, литовське видання Delfi написало, що через Литву транзитом перевозиться мало російського зерна, більша його частина йде саме через Латвію, а топім потрапляє і до Литви.

Раніше Вloomberg писало, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планував обговорити аналогічну забороні на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надлишку пропозиції та "нерівної" конкуренції виникає не лише через торгівлю з Україною, а й від експорту з Росії та Білорусі.

Україна прийме обмеження на торгівлю з ЄС, але Брюссель має заборонити імпорт російського зерна

Торговий представник Тарас Качка розповів, що Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити запеклу суперечку з Польщею, але натомість закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

"Можливо, на такий перехідний період… Керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", – сказав Качка.