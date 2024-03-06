Не лише зерно. Латвія заборонила імпорт з РФ всіх овочів і фруктів

5 березня уряд Латвії затвердив підготовлені постанови Кабміну і встановив заборону на ввезення в країну сільськогосподарської та кормової продукції з Росії та Білорусі, а також з інших третіх країн, якщо відповідна продукція має російське або білоруське походження. Дана заборона набуде чинності з 8 березня.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Повідомляється, що Латвія, яка межує з Росією, намагається домогтися якнайшвидшого розірвання економічних зв'язків з країною-агресором, а ця ініціатива щодо заборони імпорту сільськогосподарської та кормової продукції з Росії та Білорусі є додатковим елементом спільної політики санкцій ЄС.

Що потрапило під заборону

Заборона на імпорт поширюється на:

всі овочі,

всі фрукти, ягоди і горіхи ,

всі зернові ,

кормову сировину та готові корми для тварин.

В уряді країни наголосили, що через Латвію на ринок ЄС надходить значний імпорт сільськогосподарської та харчової продукції російського походження. Так, у 2023 році латвійський імпорт становив 13% або 355 мільйонів євро.

Від загальної вартості імпорту ЄС з Росії, Латвія займає 1-е місце серед країн-членів ЄС. Чотири товарні групи з Росії склали 90% вартості імпорту Латвії в 2023 році: 44% - корми, 24% - зернові, 14% - горох і 8% - ріпакова олія.

Зазначено, що у 2023 році країни ЄС імпортували з Росії продукції на загальну суму 2,7 млрд євро, що на 2% більше порівняно з 2021 роком. З Росії в ЄС імпортуються всі види продовольчої та сільськогосподарської продукції - риба, крупи, корми для тварин, а також молочні продукти, кондитерські вироби з цукру та ін.

Тобто, це ті продукти, якими ЄС може забезпечити себе сам, з набагато суворішими стандартами виробництва та вищою якістю.

Латвія першою в ЄС заборонила імпорт зерна з РФ

В кінці лютого Сейм Латвії у двох читаннях схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року.

Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.

Заборона на імпорт поширюватиметься на сільськогосподарську та тваринницьку продукцію, що залишається у Латвії, а не на продукцію, що транспортується до інших країн-членів Європейського Союзу.

Міністр економіки Латвії Віктор Валайніс висловив думку, що всі санкції, застосовані до Росії зокрема і національні, мають бути ефективними, і якщо Латвія вводить заборону на імпорт російського зерна, то це повинно стосуватися не лише Латвії, але й всього Євросоюзу.

Нагадаємо, у січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС. При цьому, литовське видання Delfi написало, що через Литву транзитом перевозиться мало російського зерна, більша його частина йде саме через Латвію, а топім потрапляє і до Литви.

Польща розглядає аналогічну заборону

Як пише Вloomberg, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує обговорити це питання на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надлишку пропозиції та "нерівної" конкуренції виникає не лише через торгівлю з Україною, а й від експорту з Росії та Білорусі.

Видання зазначило, що прем'єр-міністри Польщі та Латвії домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства зі сходу.