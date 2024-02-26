Латвія запропонувала ЄС вихід із кризи з українським зерном

Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна. Тепер балтійська країна вимагає вжити подібні заходи та ввести санкції проти російського аграрного експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки продукція може бути замінена товарами з України.

Про це заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе, повідомляє "Укрінформ".

"Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія ухвалила національне законодавство, яке захищає нас від російського імпорту. Це не впливає на транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС", - підкреслив Армандс Краузе.

Він додав, що все, що імпортується з Росії, може імпортуватися з України.

"І таким чином, ми підтримаємо Україну, а не допомагатимемо Росії підгодовувати її машину війни", - підкреслив Армандс Краузе.

Латвійський урядовець наголосив, що Спільна сільськогосподарська політика ЄС потребує уточнення, оскільки з часів її останнього перегляду у 2021 році багато змінилося, і наразі триває кровопролитна війна, яка багато чого змінює як у геополітичній ситуації, так і на ринку.

"Зараз ми маємо ці труднощі на польському кордоні. Ми повністю підтримуємо Україну. З точки зору Європейського Союзу, те, що відбувається на кордоні, не є зрозумілим. Ми маємо переконатися, що в нас є вільний рух товарів між країнами ЄС, і що ми не маємо заблокованих кордонів. Ми маємо швидко адаптуватися.Ми маємо діяти швидко", - підкреслив Армандс Краузе.

Латвія першою в ЄС заборонила імпорт "кривавого" зерна

Нагадаємо, ще у січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС.

22 лютого Сейм Латвії схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року.

Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.

Угорщина закликає не допускати українську агропродукцію на ринок ЄС

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Брюссель позбавляє європейських фермерів засобів до існування і закликав ЄС закрити ринок для української агропродукції.

15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

15 січня Міністерство сільського господарства Угорщини повідомило, що п’ять східних країн Європейського Союзу звернулись до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на зерно з України через нібито недобросовісну конкуренцію.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

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