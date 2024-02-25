На залізничній станції у Польщі невідомі висипали 160 тонн українського зерна

25 лютого стало відомо про новий інцидент із українським зерном в Польщі, коли з восьми вагонів на залізничній станції у селі Котомеж Куявсько-Поморської області була висипана кукурудза. Вантаж прямував через Польщу транзитом.

Про цей випадок повідомило Мінвідновлення.

Це вже четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях, при тому, що Україна не імпортує у Польщу ні зернові, ані кукурудзу, ані рапс – воно лише йде транзитом.

"Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності” – зазначив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури.

Він додав, що українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання відповідно з домовленостями і не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі, що підтверджено на офіційному рівні.

Як додали в "Укрзалізниці", інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Український перевізник подасть відповідну заяву до правоохоронних органів.

"Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І чим довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація", - заявили в УЗ. там додають, що єдиний вихід у даній ситуації - це пошук рішень на двосторонньому рівні.

Місцеве радіо PiK повідомило, що інцидент розслідує поліція.

"Ситуація дуже погана. (…) У цій темі є такий поворот, така брехня. Якби я там був і була б можливість, я б ту кукурудзу теж висипав. Скільки можуть тривати розмови, скільки можуть тривати переговори. Долучається багато молодих людей, дуже амбітних і розумних фермерів. Вони знають, за що воюють. Вони знають, що цей економічний розрахунок і ці ціни збанкрутують багато господарств. Тому вони воюють, вони мають на це право", – прокоментував РіК ситуацію аграрний активіст Войцех Мойзесович.

Протестувальники не вперше псують українське зерно

Нагадаємо, вчора близько 9-ї ранку на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони з українськими бобами, внаслідок чого вони розсипалися по колії. Тоді Кубраков наголосив, що постійне пошкодження та знищення продукції українського агросектору вже набуває ознаки цілеспрямованих саботажних акцій.

23 лютого на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі особи відкрили люки двох зерновозів та висипали насіння ріпаку, що прямувало до німецького Гамбургу, транзитом через територію Польщі.

Кілька днів тому на вантажній станції “Медика” польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.