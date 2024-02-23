Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону: складається з 5 кроків

"План взаємопорозуміння", розроблений Україною з метою розблокування українсько-польського кордону, складається з п’яти кроків.

Про розробку плану повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Отже, 5 кроків "Плану взаємопорозуміння" заключаються в наступному:

Крок №1. Україна погоджується на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо українського аграрного експорту. Це автоматичні захисні заходи, які були представлені в межах рішення Єврокомісії з пропозицією продовжити безмитну торгівлю ЄС та України. Мова йде, зокрема, про обмеження на м’ясо птиці, яйця, цукор.

Україна погоджується з пропозицією експортувати до ЄС ці товари без квот та мит в об’ємах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, то повертаються обмеження.

Україна також готова продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто, без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок.

Крок №2. Україна направляє звернення до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт.

Це потрібно для того, аби раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості української аграрної продукції, а також щодо того, чи відповідає підтримка українських аграріїв стандартам Світової організації торгівлі.

Водночас принципова позиція України — це повна лібералізація торгівлі з ЄС. Це продовження "економічного безвізу". Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн.

Крок №3. Україна пропонує польському Уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС.

За 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на €2,5 млрд. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 млн тонн. Російський експорт продовольства в ЄС зростає під час війни! Це треба зупинити! Україна та Польща точно можуть замістити цю продукцію.

Україна також звертається до Єврокомісії ще з двома пропозиціями:

Розглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, як це відбувається зараз з Україною.

Запуск спільного контролю на кордоні України та країн ЄС. Також пропонується розширити пілотний проєкт щодо обміну митною інформацією.

Крок №4. Пропонується створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії. До роботи цього штабу також долучити українські та польські аграрні асоціації. Необхідно працювати цілодобово, аби оперативно вирішувати всі непорозуміння.

Крок №5. Блокада кордону з боку Польщі вже давно вийшла за межі блокади зерна. Сьогодні ця блокада загрожує національній безпеці України.

Україна вдячна польському Уряду за чітку позицію щодо пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів. Такий підхід має бути поширено на критично необхідне Україні пальне.

Україна також вітає ініціативу прем’єр-міністра Дональда Туска внести до переліку об’єктів критичної інфраструктури прикордонні пункти пропуску з Україною та відповідні ділянки залізниці. Зі свого боку, український Уряд також прийняв відповідні рішення щодо визнання прикордонних пунктів пропуску з нашими західними сусідами критичною інфраструктурою.

Одночасно Україна розраховує, що спільний Тристоронній штаб знайде рішення щодо безперешкодного пропуску інших груп товарів. Адже сьогодні на кордоні з обох сторін стоять понад 9 тисяч вантажівок.

Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня — дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

Зустріч з представниками польського уряду на кордоні 23 лютого так і не відбулась

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні сьогодні не відбулася.

"Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", - написав Шмигаль.

Повідомляється, що українську сторону представляли віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до Польщі та Європейської комісії з пропозицією зустрічі на українсько-польському кордоні через блокування польськими фермерами пунктів пропуску. Однак прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що зустрічі лідерів Польщі та України найближчим часом не буде, а натомість 28 березня у Варшаві відбудеться зустріч представників урядів двох країн.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". У планах протестувальників - перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планували пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

23 лютого на польському кордоні знову зіпсували українську агропродукцію - на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі особи відкрили люки двох зерновозів та висипали насіння ріпаку, що прямувало до німецького Гамбургу, транзитом через територію Польщі.

Також через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.