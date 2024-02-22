"Небезпечне місце". У Польщі відповіли на пропозицію Зеленського про зустріч на кордоні

Державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера відреагував на заклик президента України Володимира Зеленського зустрітися біля кордону стосовно ситуації навколо протестів польських фермерів, які продовжують блокування руху.

Про це пише TVN24.

Дера підтримав ідею українського президента провести зустріч із приводу польської блокади, але запропонував зустрітися не на кордоні, так як "це не найбезпечніше" місце, а у Варшаві, Жешуві чи Любліні.

"Президент виступає за проведення цього діалогу. Це єдиний спосіб розв'язувати велику проблему. Проблема двостороння та дуже серйозна. Наші фермери виборюють своє існування. Українська нація виборює своє існування. Ситуація катастрофічна з обох боків, якщо дивитися з цього погляду, тому що рішучість з обох боків величезна, і цю проблему необхідно вирішити", - сказав Анджей Дера.

За його словами, немає іншого шляху, ніж переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом.

Він додав, що Дуда "підтримує" зустріч двох урядів.

"Президент робить все в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуватимемо, що все, що зараз відбувається на кордоні, - цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією, - результат війни".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до Польщі та Європейської комісії з пропозицією зустрічі на українсько-польському кордоні через блокування польськими фермерами пунктів пропуску.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що протести на польсько-українському кордоні не відбулись би, якби не агресія Росії. Водночас він підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду.

Також він запевнив, що влада Польщі намагається розв'язати цю проблему, а також висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено мирним шляхом.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

Також через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.