"Опасное место". В Польше ответили на предложение Зеленского о встрече на границе

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского встретиться у границы по поводу ситуации вокруг протестов польских фермеров, продолжающих блокировку движения транспорта на КПП.

Об этом пишет TVN24.

Дера поддержал идею украинского президента провести встречу по поводу польской блокады, но предложил встретиться не на границе, так как "это не самое безопасное" место, а в Варшаве, Жешуве или Люблине.

"Президент выступает за проведение этого диалога. Это единственный способ решать большую проблему. Проблема двусторонняя и очень серьезная. Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация катастрофическая с обеих сторон, если смотреть с этой точки зрения, потому что решительность с обеих сторон огромна, и эту проблему необходимо решить", – сказал Анджей Дера.

По его словам, нет иного пути, чем переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом.

Он добавил, что Дуда "поддерживает" встречу двух правительств.

"Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не будем забывать, что все, что сейчас происходит на границе - это конфликт с зерном, с сельхозпродукцией, - результат войны".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Польше и Европейскойкомиссии с предложением встречи на украинско-польской границе из-за блокирования польскими фермерами пунктов пропуска.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда убежден, что протесты на польско-украинской границе не состоялись бы, если бы не агрессия России. В то же время, он подчеркнул, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.

Также он заверил, что власти Польши пытаются решить эту проблему, а также выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным путем.

Напомним, 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

Также из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.