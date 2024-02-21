Поляки имеют право на протест, и власть будет его защищать, – президент Польши Дуда

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что протесты на польско-украинской границе не состоялись, если бы не агрессия России. В то же время, он подчеркнул, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.

Об этом Анджей Дуда сказал в интервью "Украинскому Радио".

По его словам, проблема с украинским продовольствием началась из-за российской агрессии против Украины.

"Давайте помнить, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Конечно, все это произошло из-за того, что РФ напала на Украину, это повлекло за собой целое потрясение. Это также повлекло за собой продовольственный кризис в огромной части мира, где часто говорят, что Украина является житницей мира", - отметил Дуда.

По его мнению, ситуация на границе - это конфликт интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, а также производителями сельскохозяйственной продукции в Украине.

"Эти протесты на данный момент, можно сказать, прокатились практически по всему Европейскому Союзу. Проще говоря, фермеры опасаются огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран Европейского Союза", - подчеркнул президент Польши.

Дуда отметил, что поляки имеют право на протест, и если он законный, то власть будет его защищать. Он напомнил, что "Польша – это демократическая страна, где право на протест просто существует и оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто толерантно воспринимается и защищается". А также подчеркнул, что польские власти не имели возможности не одобрить запросы на проведение фермерских протестов, поскольку "должны действовать на основании и в пределах действующего законодательства".

"У нас были некоторое время назад протесты водителей, профсоюзов, также ассоциации водителей грузовиков. И этот протест был остановлен именно в результате переговоров с властью, в результате договоренностей, достигнутых в трехсторонней формуле Польша-Украина-водители", - отметил Дуда.

Он заверил, что власти Польши пытаются решить эту проблему, а также выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным путем.

Дуда отметил, что блокирование границы только решение фермеров, а не польского правительства. Президент Польши подчеркнул, что его государство и дальше будет поддерживать Украину в противодействии российским оккупантам.

Пророссийский плакат польского фермера

В ходе акции протеста польских фермеров произошла скандальная ситуация. На одном из тракторов было написано: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Также на передней части машины был прикреплен большой флаг СССР.

Фото: Гжегож Целеевский / Agencja Wyborcza.pl

Польская полиция возбудила уголовное дело в отношении фермера, который на акции протеста на границе с Украиной вывесил на своем тракторе плакат с призывом к российскому диктатору Владимиру Путину "навести порядок и разобраться с Украиной", говорится в сообщении полиции в Twitter.

Польские правоохранители подчеркнули, что не допустят нарушения закона и разжигания ненависти.

"Сиюминутная реакция польской полиции на демонстрацию возмутительных лозунгов во время протеста фермеров в Водзиславском уезде. Полиция и прокуратура проводят расследование в рамках статьи 256.1 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

Заметим, что сейчас заблокированы для свободного движения грузовиков из-за протестов поляков "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычев", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенное" и " Краковец - Корчёвая".

Также из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.