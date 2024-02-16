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Транспорт
Дата публикации

Польские фермеры начали блокаду пункта пропуска "Корчевая – Краковец"

граница
Фото: ГПСУ

В пятницу, 16 февраля, в пункте пропуска "Краковец" затруднено движение грузовиков из-за акций протестов польских фермеров.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"По информации от польских пограничников, сегодня около 11:10 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Корчева", смежном с украинским "Краковец", польские аграрии приступили к блокированию движения для грузовых транспортных средств", - отметили в ГНСУ.

Там добавили, что в этой связи осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

Отмечается, что въезд в Украину на территории Польши ожидают около 1730 грузовиков. Препятствование движению автобусам и легкового транспорта не планируется.

В ГНСУ просят перевозчиков учесть эту информацию.

Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска   "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Автор:
Светлана Манько