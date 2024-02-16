Польські фермери почали блокаду пункту пропуску "Корчова - Краковець"

У п'ятницю, 16 лютого, у пункті пропуску "Краківець" ускладнено рух вантажівок через акції протестів польських фермерів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів", - зауважили в ДПСУ.

Там додали, що у зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Зазначається, що на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок. Перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується.

У ДПСУ просять перевізників врахувати цю інформацію.

Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.