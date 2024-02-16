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Протести на кордоні з Польшею спровокували проблеми з постачанням гуманітарної допомоги
Через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише "Укрінформ".
"При тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, у мене є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають необхідну кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх напрямках", - підкреслив Демченко.
За його словами, наразі рух обмежений і кількість перетину кордону вантажівками дуже мала, тому на території Польщі утворилася черга.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як наголосив речник ДПСУ, скоріше за все, протестувальники навіть не виокремлюють вантажно-транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну.
На запитання, чи застрягла на кордоні гуманітарна допомога, Демченко відповів: "Скоріш за все, так".
Зауважимо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.
Відновлення страйку на кордоні
Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.
Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.
В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.
20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.