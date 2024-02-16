Протести на кордоні з Польшею спровокували проблеми з постачанням гуманітарної допомоги

Через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

"При тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, у мене є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають необхідну кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх напрямках", - підкреслив Демченко.

За його словами, наразі рух обмежений і кількість перетину кордону вантажівками дуже мала, тому на території Польщі утворилася черга.

Як наголосив речник ДПСУ, скоріше за все, протестувальники навіть не виокремлюють вантажно-транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну.

На запитання, чи застрягла на кордоні гуманітарна допомога, Демченко відповів: "Скоріш за все, так".

Зауважимо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.