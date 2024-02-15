Українські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ"

15 лютого поруч з міжнародним пунктом пропуску "Ягодин – Дорогуськ" стартувала мирна акція протесту українських перевізників. Ця акція організована у відповідь на дії польських фермерів.

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Про це повідомляє "Суспільне".

За інформацією, що надійшла від кореспондента "Суспільного", на кордон колоною приїхали 15 вантажівок українських перевізників, а також приблизно 20 легкових авто.

Зазначається, що акція протесту почалася орієнтовно об 11:00. На місці її проведення присутні правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.

Українські перевізники та водії, що беруть участь у акції протесту, мають намір блокувати та перешкоджати руху українськими дорогами польським вантажівкам, що об'їжджають чергу на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Наразі невідомо, як довго буде продовжуватися акція протесту. За попередньою інформацією, українські перевізники планують блокувати пункт пропуску до 10 березня.

Нагадаємо, ця акція протесту була анонсована 14 лютого громадською організацією "Міжнародні автомобільні перевізники України".

"У звʼязку з блокадою та свавіллям польських фермерів на кордоні, українські міжнародні перевізники не можуть бути осторонь, бо вони є артеріями економіки. Тому ми вимагаємо рівних умов економічної співпраці", - йдеться у повідомленні організації.

Відновлення страйків на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнуться і легкового транспорту та автобусів.

12 лютого о 10:10 розпочалися акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін".

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.