Чеські фермери приєднаються до протесту польських колег і погрожують перекрити кордони

Чеські фермери приєднаються до міжнародного протесту аграрних організацій Центральної та Східної Європи, які роздратовані аграрною політикою Євросоюзу та імпортом дешевшої продукції з України.

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Про це пише чеське видання Novinky.

У рамках масової акції, яка відбудеться 22 лютого, вони влаштують протести на різних пунктах пропуску, де планують з колегами з інших країн. Окрім цього, частина аграріїв у понеділок збирається вирушити з важкою технікою до Праги, де хочуть перекрити трасу.

За словами речниці Аграрної палати Барбори Панкової, неможливо передбачити, скільки тракторів та іншої важкої техніки поїде на кордон.

"Ми не можемо виключити, що прикордонні переходи та дороги будуть заблоковані", — сказала вона.

Видання пише, що представники сільськогосподарських організацій з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії обговорювали проблеми, пов’язані з політикою ЄС та її впливом на сільське господарство 12 та 13 лютого з єврокомісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським та передали йому свої вимоги.

Повідомляється, що йдеться про компенсацію фермерам за дотримання нових правил, пов’язаних із захистом навколишнього середовища, полегшення у сфері бюрократії та прозорість системи субсидій, а також краще регулювання українського виробництва, що прямує на ринок ЄС.

"Тільки спільною координацією наших вимог і спільними діями ми маємо шанс привернути увагу до безвихідної ситуації, в якій зараз перебуває європейське сільське господарство, і чинити тиск на європейських і чеських політиків", – заявив президент Чеської сільськогосподарської палати Ян Долежал.

За його словами, якщо Єврокомісія не представить план вирішення цих проблем, акції на прикордонних переходах можуть бути повторені.

"Зернова буря" промайнула Європою

Уже в січні сусіди України по ЄС, а саме Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина, скаржилися, що імпорт української агропродукції дезорганізує їхні ринки. Вони звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на зерно з України через нібито недобросовісну конкуренцію, але отримали відмову.

Це призвело до протестів фермерів і водіїв вантажівок із цих країн, вони перекрили кордони з Україною в Польщі та Румунії.

Експорт зерна став серйозним джерелом напруженості між Києвом та його сусідами по ЄС. Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними маршрутами для українського зерна, щоб допомогти компенсувати уповільнення експорту через українські чорноморські порти після російського вторгнення у 2022 році.

Крім того, на початку листопада польські перевізники оголосили страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у низці пунктів, а 23 листопада до них приєдналися аграрії, заблокувавши пункт пропуску "Медика - Шегині".

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

Напередодні Різдва страйки припинилися, але 9 лютого польські фермери знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

12 лютого о 10:10 розпочалися акції протесту фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін". Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину.