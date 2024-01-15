Румунські протестувальники заблокували рух вантажівок через "Сірет" і "Вікову-де-Сус"

15 грудня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів у напрямку пункту пропуску "Сірет", а також заблокували п/п "Вікову-де-Сус", які знаходяться навпроти українського пункту пропуску "Порубне" і " Красноїльськ" відповідно.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Близько 12.00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне". Також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського – "Красноїльськ", - пишуть прикордонники.

Вони додають, що решта видів транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску пропускаються за встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

Як на протести реагує румунський уряд

В уряді Румунії відреагували на такі акції протесту, і запевнили, що українське зерно вже три місяці не потрапляє на внутрішній ринок країни, тому претензії фермерів до безпідставні.

Прем’єр-міністр Марчел Чолаку сьогодні провів робочу зустріч з міністрами, які брали участь у переговорах з транспортниками та протестуючими фермерами, щоб прискорити розробку нормативних актів, які запровадять на практиці рішення, погоджені двома сторонами через підписаний протокол.

Він додав, що з жовтня 2023 року до цього часу жодне українське зерно не надходило на внутрішній ринок Румунії, йшло лише транзитом до порту Констанца, звідки товари йшли на експорт. Також з початку року до переліку товарів, на які поширюється дія договору з Україною про ліцензійне імпортування, додано борошно та цукор.

"Ми продовжуємо добросовісно вести переговори з протестувальниками. Ми повністю відкриті до діалогу, аж до заходів щодо зменшення ухилення від сплати податків. Це та червона лінія, яку ми не можемо переступити", – сказав прем’єр.

Також Фінансова інспекція Румунії готова знову зустрітися сьогодні протягом дня з мітингувальниками. Їм надіслано набір конкретних пропозицій, спрямованих на покращення фінансових зусиль.

Що відбувається в Румунії

Румунські фермери й автоперевізники кілька днів протестують у різних регіонах через підвищення цін на автострахування й пальне. Вони звинувачують владу своєї країни в тому, що та надає пріоритет іноземним компаніям, тоді як вітчизняні транспортні та сільськогосподарські фірми перебувають на межі банкрутства.

Учасники акції вимагають скасувати подвійне оподаткування; оптимізувати процеси на митниці і врегулювати антидемпінгове законодавство.

Нагадаємо, 13 січня, протестувальники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Блокування тривало протягом шести годин, після чого було припинене.

Того вечора представники Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії зустрілися з перевізниками й фермерами, встановивши низку пунктів для врегулювання ситуації, які можна було б реалізувати протягом 30 днів. Попри це, протест продовжився.