Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки

У Давосі за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та державного секретаря МЗС Румунії Юліана Фота розпочалися переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що переговори почалися на четвертій зустрічі щодо української формули миру.

Румунія стала дев’ятою країною, яка розпочала двосторонні безпекові переговори з Україною. Також зазначається, що "це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання Спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року".

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зазначив, що "без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні".

"Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та узгодили модальності подальших переговорів", - йдеться у повідомленні.

Гарантії від G7

Країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

Підписанти декларації пообіцяли працювати з Україною над конкретними зобов'язаннями та домовленостями, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

Ці зобовʼязання передбачатимуть зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Також у декларації йдеться, що в разі нової збройної атаки Росії в майбутньому члени G7 мають намір негайно проконсультуватися з Україною для визначення відповідних подальших кроків.

До документа приєдналося вже 30 країн, а переговори про гарантії безпеки розпочалися вже з США, Канадою, Японією та Францією.

А 12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки.